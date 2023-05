Piden cuatro años de cárcel para un sindicalista de CCOO y dos empresarios por otra ayuda de los ERE

Cuatro años y medio de prisión por prevaricación y malversación. Es lo que la Fiscalía pide para dos empresarios hoteleros y un sindicalista de CCOO por una ayuda de 50.000 euros concedida por la Junta socialista de Andalucía a través del fraudulento mecanismo de financiación de los ERE.

Cabe recalcar que el juicio correspondiente a esta pieza de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo se celebrará en enero de 2024, después de que la Audiencia de Sevilla suspendiese este jueves el comienzo de las sesiones tras la incidencia de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia.

En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que los dos gestores de la empresa gaditana Gestión Hotelera Comar, «sabedores de que la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Trabajo y al margen de los procedimientos legalmente establecidos podía otorgarles fondos públicos para obtener liquidez inmediata, consiguieron que el director general beneficiara a su empresa con una ayuda de 50.000 euros».

Una vez más, el procedimiento no se dirige contra el ex director general de Trabajo de la Junta Juan Márquez, el ex viceconsjero de Empleo Agustín Barberá y el ex consejero del ramo Antonio Fernández, porque todos ellos ya fueron juzgados por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en la causa correspondiente al «procedimiento específico» de financiación autonómica de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, toda vez que Barberá y Fernández cumplen ya las penas de cárcel que les fueron impuestas por tal asunto a cuenta de un delito de malversación.

«Para la obtención de esta ayuda, los acusados se pusieron en contacto con el tercer acusado, secretario general de la Unión Local del sindicato CCOO de Jerez de la Frontera, quien prevaliéndose de ello y de su relación con el entonces consejero de Empleo (Antonio Fernández), propició a sabiendas de la falta de cumplimiento de la legalidad la posterior concesión de la mencionada ayuda por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social», señala la Fiscalía en su escrito de acusación.

El pago de la ayuda

En enero de 2009, según el escrito, la Administración andaluza materializó el pago de dichos 50.000 euros «sobre la base del expositivo del convenio firmado el 30 de diciembre de 2008, realizándose el abono por orden del director de Administración y Finanzas de la agencia IDEA», perteneciente a la Junta de Andalucía, dirigida entonces por el socialista Manuel Chaves.

«Estas ayudas constituyen verdaderas subvenciones a la empresa, no constando en el expediente la existencia de ningún análisis económico realizado por la Junta de Andalucía que ponga de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en cuanto a la ausencia de capacidad económica para hacer frente a las obligaciones asumidas por la Junta», detalla el escrito de acusación de la Fiscalía.

Así, el Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos, reclamando para cada uno de los tres acusados cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta, además de una indemnización de 50.000 euros a la Junta de Andalucía.