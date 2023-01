Un perro ataca a una niña de tres años en un domicilio familiar de Málaga: la menor, ingresada

Una niña de tres o cuatro años se recupera en el hospital Materno Infantil de Málaga tras ser atacada por un perro potencialmente peligroso en un domicilio familiar de la capital. La menor sufrió heridas en el rostro que requirieron de intervención quirúrgica.

El suceso tuvo lugar el pasado 1 de enero. La pequeña fue trasladada por una patrulla de la Policía Nacional hasta el hospital, donde fue operada del labio, según han señalado fuentes policiales y sanitarias. Actualmente, la niña se encuentra bien, recuperándose de las lesiones.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21:40 horas del pasado domingo. Al parecer, la menor fue atacada por circunstancias que aún se desconocen por un perro de raza american staffordshire terrier, una de las nueve que la Junta de Andalucía considera peligrosas. La agresión le provocó un desgarro en el mentón con hemorragia.

Según detalla El Confidencial, los familiares decidieron llevar a la menor a un centro médico en un vehículo particular, sin esperar la llegada de los servicios sanitarios, pero tuvieron la mala suerte de sufrir un incidente de tráfico durante el trayecto. Con el coche detenido, observaron que por la zona circulaba un vehículo de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, por lo que lo detuvieron, relataron a los agentes lo ocurrido y fue la propia patrulla la que finalmente trasladó a la niña de urgencia al hospital.

Al ocurrir los hechos en el domicilio particular del propietario del animal y no en la vía pública, su dueño no estaba obligado a tenerlo con bozal ni con correa, por lo que la denuncia podría tener escaso recorrido judicial a no ser que el perro ya tenga antecedentes similares o que el ataque hubiera tenido lugar en una zona común de una comunidad de vecinos y no en el interior de la vivienda.