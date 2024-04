Una patrullera de la Guardia Civil que perseguía a contrabandistas choca con una baliza de Gibraltar

Una patrullera de la Guardia Civil ha colisionado con una baliza de iluminación del aeropuerto de Gibraltar, a escasas millas de la costa de Ceuta, un incidente que la Policía Real de Gibraltar enmarca durante la persecución a unas narcolanchas, extremo que niega el delegado del Gobierno en Andalucía, que dice que se produjo una vez finalizado el servicio. Según ha podido confirmar OKDIARIO Andalucía, la patrullera se encontraba muy cerca de tierra tratando de dar alcance a varias semirrígidas de contrabando de tabaco, pero se desorientó en un viraje y terminó chocando con la baliza de señalización.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 22:15 horas de este miércoles, cuando la embarcación navegaba próxima al Peñón, momento en que impactó contra las luces de aproximación a pista del extremo occidental del aeropuerto.

La Policía Real de Gibraltar, que ha abierto una investigación sobre los hechos, ha informado en un comunicado que el accidente se produjo momentos después de que la patrullera «persiguiera varias lanchas neumáticas que se encontraban en la zona y que habían huido del lugar». De hecho, antes de la colisión se habrían escuchado sonidos «parecidos al disparo de un arma de fuego en el mar».

Las autoridades llanitas enviaron a sus efectivos al lugar de la colisión, pero la embarcación de la Guardia Civil abandonó la zona en dirección a España, según las mismas fuentes oficiales.

