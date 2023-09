Otro menor investigado por enviar fotos de compañeras de clase ‘desnudadas’ digitalmente en Huelva

Segundo caso en apenas unos días de un menor que ha modificado digitalmente fotos de mujeres menores de edad de modo que pareciera que están desnudas. La Guardia Civil de Ayamonte (Huelva) ha procedido a la investigación de un menor como presunto autor de un delito contra la intimidad por haber ‘desnudado’ informáticamente las imágenes de sus compañeras de clase para después difundirlas por redes sociales.

En concreto, se trata de un nuevo montaje de índole sexual, con cuerpos desnudos de al menos una veintena de menores que han denunciado los hechos. Así, desde el Ayuntamiento de Ayamonte han especificado que, en este caso, las modificaciones no se ha producido con Inteligencia Artificial, sino que se realizaron a través de fotomontajes, toda vez que han apuntado que el menor fue identificado y que el caso se encuentra bajo investigación de la Guardia Civil.

Por su parte, desde el Instituto Armado han señalado que el hecho se produjo el pasado mes de mayo y que las diligencias han sido remitidas a Fiscalía de Menores de Huelva.

Caso de Almendralejo

Varias madres de Almendralejo han denunciado que se han difundido imágenes de hijas suyas menores desnudas creadas por inteligencia artificial. Una de estas madres ha denunciado que su hija tiene 14 años y este domingo, al llegar a casa, le confesó que «está preocupada» porque hay una foto suya, creada con inteligencia artificial, donde aparece desnuda y está circulando por internet. «Cuando vi la foto pensaba que era ella, y lo primero que se me vino a la cabeza fue pensar: ¡qué has hecho! Y porque la conozco, pero si no, es hiperrealista», ha explicado Miriam, ginecóloga y divulgadora, quien rápidamente hizo pública esta denuncia en sus redes sociales: «Ellas no tienen culpa de nada».

La Policía Nacional ha identificado ya a varios menores por su supuesta implicación en una presunta utilización de imágenes de chicas también menores desnudas creadas por inteligencia artificial, tras las denuncias formuladas por las familias de las víctimas en Almendralejo.