Ni tatuajes ni anillos: lo que tienen prohibido los nazarenos de la hermandad del Silencio de Sevilla

La Semana Santa comienza esta misma semana, con la celebración del Domingo de Ramos el próximo 29 de marzo, y cuando hablamos de Sevilla, sabemos que su Semana Santa está marcada por tradiciones que se repiten año tras año casi sin cambios. Sin embargo, de vez en cuando surgen decisiones que, sin romper con lo esencial, introducen matices que no pasan desapercibidos. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con una de las hermandades más emblemáticas de la Madrugada, la del Silencio para la que se aplicará a partir de este año una nueva norma sobre los tatuajes.

La Hermandad del Silencio, hermandad conocida por su rigor y su forma de entender la estación de penitencia, ha introducido una modificación en sus reglas que ha generado bastante conversación en los últimos días. No se trata de un cambio menor, sino de una puntualización que afecta directamente a la imagen del cortejo. De este modo, y mientras se acerca la celebración de la Madrugada en la noche del 3 de abril, la medida ya está sobre la mesa y deberá cumplirse por todos los hermanos que participen. Y no son pocos, ya que consta de más de un millar de nazarenos recorren cada año las calles de Sevilla bajo este hábito. Conozcamos en qué consiste este cambio sobre pendientes y tatuajes para la Hermandad del Silencio.

Lo que tienen prohibido los nazarenos de la hermandad del Silencio de Sevilla

La hermandad del Silencio de Sevilla ha decidido que, a partir de ahora, ningún nazareno podrá llevar tatuajes visibles durante la estación de penitencia. Es decir, cualquier marca que pueda apreciarse en zonas como muñecas o tobillos deberá quedar completamente cubierta. La decisión responde a una cuestión de decoro. No se trata de prohibir los tatuajes en sí, sino de evitar que formen parte de la imagen pública del cortejo. La intención es la de preservar la estética sobria y uniforme que caracteriza al Silencio. La medida fue adelantada en Canal Sur Radio, en el programa «El Llamador», y desde entonces ha generado debate tanto dentro como fuera del ámbito cofrade. En cualquier caso, la norma ya forma parte de las reglas y será de obligado cumplimiento.

Una hermandad marcada por la sobriedad

Para entender esta decisión hay que mirar al propio carácter de la hermandad. El Silencio es una de las cofradías más sobrias de Sevilla, con una estación de penitencia que destaca precisamente por su silencio absoluto. Desde su salida en San Antonio Abad, el cortejo avanza sin música, sin apenas ruido, en un ambiente que muchos describen como sobrecogedor. Sólo se rompe ese silencio en momentos muy concretos, como cuando suenan las conocidas saetas dedicadas al Señor. Ese estilo, tan definido y cuidado, es el que la hermandad busca proteger con esta nueva norma. Cualquier elemento que rompa la uniformidad visual, por pequeño que sea, se considera fuera de lugar dentro de esa puesta en escena tan medida.

Más de mil nazarenos afectados por la medida

La magnitud de la decisión se entiende mejor si se tiene en cuenta el volumen del cortejo. Según los datos del Consejo de Hermandades y Cofradías, en la Madrugada de 2025 participaron 1.158 nazarenos en el Silencio. Para este 2026 se esperan cifras similares, lo que significa que más de un millar de personas deberán adaptarse a esta nueva exigencia. A ellos se suman acólitos y otros integrantes del cortejo, lo que amplía aún más el alcance de la medida. Y todos ellos deberán revisar su indumentaria para asegurarse de que ningún tatuaje quede a la vista. En caso contrario, no podrían realizar la estación de penitencia en las condiciones establecidas por la hermandad.

Qué sí está permitido

No todo queda fuera. La hermandad ha querido matizar que sí se permitirá el uso de la alianza matrimonial, al entender que forma parte de la identidad personal del nazareno sin romper el anonimato ni la estética general. Este detalle marca una diferencia importante. Mientras que los tatuajes visibles se consideran un elemento llamativo que puede alterar la uniformidad, la alianza se percibe como algo discreto y plenamente integrado. No sabemos sin embargo qué ocurre con todos los anillos que no sean alianzas, pero si hacemos caso del criterio aplicado a los tatuajes, estos tampoco estarían permitidos.

Cambios en las reglas en los últimos años

No es la primera vez que el Silencio introduce ajustes en sus normas. Hace unos tres años, la hermandad ya decidió elevar la edad mínima para salir de nazareno hasta los 16 años, otra medida que también generó comentarios en su momento. En ambos casos, el objetivo parece el mismo: reforzar el carácter de la cofradía y mantener una línea coherente con su identidad histórica.

Con esta nueva norma sobre los tatuajes visibles, la hermandad vuelve a poner el foco en los detalles. Porque, en una corporación donde todo está medido, incluso lo más pequeño puede marcar la diferencia. La cuenta atrás para la Madrugada ya ha comenzado. Y este año, además del recogimiento habitual, habrá una novedad que no se verá, pero que sin duda estará presente en cada tramo del cortejo.