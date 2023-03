Una militante del PSOE acusa al socialista Yeray Díaz de acoso sexual: «Me humilló como mujer»

Dunia Ahmed Amar es una socialista que desde 2020 ha trabajado en Radio Televisión Melilla (RTVM), una cadena autonómica y pública que estaba dirigida por el también socialista Yeray Díaz, quien se ha visto obligado a dimitir de su cargo por el alto porcentaje de bajas psicológicas que había en la cadena (un 25% de la plantilla). Dunia ha decidido poner fin a su silencio y denunciar públicamente en OKDIARIO Andalucía a Yeray Díaz, quien se ha negado a dar explicaciones al respecto cuando este medio le ha dado la oportunidad. Y es que Dunia habla de acoso sexual y de vejaciones de todo tipo por parte de este socialista, protegido por todo el partido ante las llamadas de auxilio de esta joven.

«En mi caso, a diferencia a lo mejor de otros trabajadores, ha sido un acoso entremezclado. Que venía de todos lados. Desde el ámbito social, desde el ámbito político y desde el ámbito laboral. Porque (Yeray Díaz) era mi jefe y un superior en el ámbito laboral. Pero también era un superior jerárquico dentro del partido, donde a día de hoy sigue formando parte de la Ejecutiva del PSOE de Melilla. Y un poco (de acoso) social, porque es una persona con mucho poder en una ciudad tan pequeña, donde los círculos sociales son los que son», denuncia Dunia a OKDIARIO Andalucía.

Acoso sexual

«Hubo acoso sexual por parte de Yeray Díaz hacia mí», cuenta Dunia, quien asegura que, precisamente por eso, está trabajando ya junto a sus abogados en una denuncia penal; porque «ese acoso hacia mi persona son vejaciones sexuales hacia mí y es un acoso sexualizado». También la acosaba el socialista Yeray Díaz, según relata a OKDIARIO Andalucía, «sobre mi aspecto, sobre mis atributos como mujer, sobre dejar caer que era una trabajadora sexual». «Era una forma de humillarte tanto en el entorno laboral, como en el entorno político, como en el entorno social. Era humillarme como persona y como mujer», afirma.

«Él (Yeray Díaz) dejó caer que era una trabajadora sexual como si fuera una broma. Se enteró de que yo había estado trabajando en Marbella, en mi época estudiantil, como camarera, como cualquier persona para pagarse la carrera, y soltó: ‘Claro, es que trabajaba en Marbella. Era lo que era’. Además, lo dijo con palabras textuales que ahora mismo no me apetece repetir. No es que lo dejara caer, es que realmente lo dijo. Lo dijo con todas las palabras y todo el mundo empezó a reírse, como si fuera una broma más. Pero a mí eso me humilla de una manera…», lamenta Dunia visiblemente afectada al recordar tan lamentable episodio.

Dimisión

A principios de este mes de marzo, el socialista Yeray Díaz dimitía de su cargo como máximo responsable de Radio Televisión Melilla (RTVM) tras plantear el PP su cese inmediato por recibir varias denuncias por acoso laboral y moral. Tal era la situación, que un 25% de la plantilla de la televisión pública melillense se había cogido una baja desde que Díaz accedió al cargo, en julio de 2019.

A la finalización de la reunión, en la que están representados todos los partidos de la Asamblea, la diputada del PP Isabel Moreno explicó que la dimisión de Yeray Díaz en el Consejo ha hecho decaer la propuesta de su grupo para su salida inmediata de la dirección de TVM como gerente de la misma, con un sueldo anual superior a los 60.000 euros.