Un matrimonio atrapado en su coche salva la vida ‘in extremis’ tras ser arrastrados por el río Genil

La borrasca Karlotta que azota gran parte de España ha provocado fuertes inundaciones en Andalucía y ha dejado imágenes cerca de la tragedia. Un matrimonio a bordo de un coche con el que intentaban vadear el río Genil a su paso por Santa Fe (Granada) ha conseguido abandonarlo en el último momento, cuando el vehículo era arrastrado por la corriente, y poner pie en tierra antes de ser sepultados por la corriente.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14:00 horas, cuando la pareja intentaba vadear el cauce del camino que une las pedanías de El Jau y Pedro Ruiz. El coche ha sido arrastrado una veintena de metros río abajo hasta chocar con una piedra. Pese a que la crecida del río era ya considerable y la corriente bajaba con fuerza, todavía podían hacer pie y han logrado abandonar el vehículo por sus propios medios. Incluso han decidido volver para recoger algunas pertenencias. Poco después, el agua tapaba el techo del coche.

Afortunadamente, y según ha informado la Policía Local de Santa Fe en sus redes sociales, la pareja, de mediana edad, ha salido sana y salva, no habiendo otros daños que lamentar más allá del propio vehículo». El turismo «quedará ahí hasta que pueda rescatarlo su servicio de grúa», han añadido.

El cuerpo de seguridad municipal ha aprovechado el incidente para lanzar una alerta a los vecinos: «Debido a la intensa lluvia, el caudal del río Genil ha crecido considerablemente, no permitiendo el paso de vehículos por el vado. Por favor, no hagan intentos. No suelen terminar bien», han señalado, acompañando el mensaje con las imágenes del suceso en el río Genil.

Previamente, en la mañana de este viernes, desde la Policía Local de Santa Fe se había pedido a la ciudadanía «máxima cautela ante el fuerte viento» y que evitaran «zonas donde puedan desprenderse ramas, cornisas, maceteros… Tendremos rachas de 70Km/h con un nivel de riesgo importante. Ante cualquier contingencia, llama al 112».

Más de 500 incidencias en Andalucía

El servicio unificado de Emergencias 112 ha atendido desde la pasada medianoche y hasta las 14:00 horas de este viernes más de 500 incidencias relacionadas con el temporal de viento y lluvia en toda Andalucía, principalmente por la caída de ramas de árboles y mobiliario urbano.

Según detalla el 112, las incidencias registradas al paso de la borrasca Karlotta han estado relacionadas en su mayoría con los efectos del viento, que han provocado numerosos avisos por caídas de ramas, árboles, tejas, alumbrado, carteles y otros objetos. Algeciras (Cádiz) y Jaén han sido los dos municipios más afectados por las fuertes rachas.

En concreto, Algeciras ha concentrado más de un centenar de avisos, el más destacado por el desprendimiento del techo de un pabellón de deportes en la calle Guadalquivir que ha caído sobre varios coches. El temporal ha provocado también el cierre del acceso sur por carretera al puerto de Algeciras, que ha sido ya restablecido en ambos sentidos de salida y entrada.

Además, una mujer recibió un golpe en el cuerpo por la caída de una parada de autobús en la avenida de Europa. Fue asistida en el lugar por los sanitarios sin necesidad de traslado a un centro de salud.

Otras localidades de la provincia de Cádiz como Los Barrios, San Fernando, El Puerto de Santa María o Jerez han registrado daños por las caídas de árboles u otros elementos. Las incidencias han obligado a activar los planes de emergencias municipales en fase de preemergencia en Los Barrios y La Línea de la Concepción.

En Jaén capital, la mayoría de la treintena de avisos gestionados ha estado referida a la caída de tejas, contenedores en medio de la vía, farolas caídas, arboles caídos, cables sueltos o caídas de escombros. La incidencia más destacada ha sido la caída de varias tejas del tejado de un colegio en la calle San Juan Bosco, que ha sido acordonada por los Bomberos sin que hayan producido daños personales.

En la provincia de Córdoba, las lluvias han provocado el corte de la carretera CO-4207 que une Montilla y Montalbán. La interrupción se ha producido a la altura del kilómetro 5 por el desbordamiento del arroyo Salado, por lo que Mantenimiento de Carreteras ha acordonado la zona y la Guardia Civil impide el acceso.

Más de 150 incidencias por inundaciones

En cuanto a las lluvias, el 112 ha gestionado más de 150 incidencias por anegaciones y balsas de agua en la comunidad andaluza. La mayoría, 120, se han registrado en la provincia de Sevilla, especialmente en la capital, donde se han producido inundaciones de sótanos, locales comerciales, parkings y calles, además de balsas de agua en distintos puntos de la red viaria, sin que haya habido heridos.

El viento también ha provocado medio centenar de incidentes en la provincia de Sevilla en municipios como la capital, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Aguadulce, Guillena, Los Palacios o Bollullos de la Mitación, entre otros. Se han debido a caída de árboles y ramas, cableado eléctrico o de telefonía, carteles publicitarios, señales y elementos del mobiliario urbano. En estos casos, tampoco se han producido daños personales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranjas por lluvias en las provincias de Sevilla y Córdoba hasta las 16:00 horas. Además, se mantienen avisos amarillos en Málaga hasta las 21:00 horas y en Cádiz hasta las 19:00 horas. Los avisos amarillos por viento continuarán hasta la medianoche en Almería y Cádiz, así como los costeros en el litoral de Huelva, Cádiz, Málaga y Almería.