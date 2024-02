Manifestación en Barbate contra el asesinato de dos guardias civiles: «Basta de impunidad y violencia»

Este sábado ha tenido lugar una manifestación en Barbate contra el terrible asesinato de dos guardias civiles en las costas de la localidad gaditana. El acto ha tenido lugar en esta localidad Andaluza, donde el viernes dos agentes de la Guardia Civil fueron arrollados por una narcolancha. Hasta allí se han desplazado cientos de ciudadanos para protestar contra las pocas medidas de seguridad con las que cuentan los agentes, y piden que cese la violencia en la localidad: «Basta de impunidad y violencia», indican.

A las 12:00 horas de la mañana del sábado ha tenido lugar una concentración en Barbate contra el asesinato de los dos guardias civiles que participaban en una operación de narcotráfico. Allí, el delegado de seguridad ciudadana Paco Ponce, ha leído un manifiesto donde ha dejado claro que «no hay palabras» para describir lo ocurrido este viernes en las costas gaditanas.

«No hay palabras para describir la indignación que siento como delegado de la seguridad ciudadana. Hoy más que nunca debemos estar unidos en la lucha contra la seguridad y el narcotráfico. Es hora de que todas las administraciones nos escuchen alto y claro», asegura Ponce, que reivindica con un alto y claro «¡Basta ya!», que se deben tomar medidas para aumentar la seguridad de los agentes de la Guardia Civil.

«Esta concentración no sólo es un acto de duelo, es un grito de unidad y rechazo a la violencia. No permitiremos que nuestro pueblo sea víctima de la impunidad de unos pocos. hoy desde aquí exijo más medios para luchar contra el narcotráfico, no estamos aquí para mendigar seguridad, estamos aquí para reclamarla», asegura.

«Nuestros agentes se merecen más efectivos y mejores herramientas para afrontar esta amenaza. Es hora de que las autoridades escuchen la voz de Barbate y actúen en contundencia», reclama así Ponce.

Especial mención ha querido hacer sobre las decenas de personas que jaleaban y se divertían viendo el asesinato de los agentes a manos de los narcotraficantes, para lo que señala: «Aquellos que grabaron vídeos y vitorearon desde tierra, quiero decirles que su actitud es vergonzosa. Estos agentes estaban arriesgando su vida por nuestra seguridad, y ustedes se burlaban desde la orilla, eso no representan los valores de Barbate. Esta concentración es un mensaje claro: Basta ya, basta de impunidad y violencia».

El delegado de seguridad ciudadana de Barbate ha querido dejar claro que en la manifestación de esta mañana se exigía «justicia y seguridad» para enfrentar «esta lacra». Ponce asegura que «Barbate no se rinde» y que «hoy más que nunca» están unidos para luchar contra el narcotráfico.

Además Ponce también ha aprovechado la ocasión para darle el pésame a los familiares de los guardias civiles fallecidos y heridos: «Mis pensamientos están con las familias de los agentes asesinados y heridos», sentenciaba así su comunicado.

Velados este sábado

Los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos esta pasada noche de viernes al ser arrollados por una narcolancha en el Puerto de Barbate van a ser velados este sábado con una capilla ardiente en la Comandancia de Cádiz capital, según ha adelantado a los periodistas el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz desplazado hasta el municipio barbateño para asistir a una concentración.

Además, la catedral de Cádiz acogerá este domingo a las 10:00 horas el funeral de los agentes fallecidos en acto de servicio.

El consejero ha explicado que uno de los agentes fallecidos era natural del municipio gaditano de San Fernando y pertenecía al Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS). Tenía 39 años, pareja y una hija. El segundo agente muerto pertenecía al Grupo de Acción Rápida (GAR), tenía 43 años, era nacido en Barcelona y con mujer y dos hijos, según informan fuentes de la Guardia Civil.

El cuerpo de este segundo agente, como ha confirmado el consejero andaluz, será trasladado a Navarra, de donde era su familia.

Además, otro de los agentes herido grave es natural de Terrassa (Barcelona). Este hombre está hospitalizado, pero está fuera de peligro, según la Guardia Civil.

Los tres detenidos de la embarcación -hombres de 21, 24 y 28 años con antecedentes- están acusados de homicidio y lesiones graves a agentes de la autoridad. A los otros dos detenidos -de 34 y 54 años también con antecedentes- que iban a recogerles se les acusa de delito de encubrimiento y resistencia grave a agentes de la autoridad.