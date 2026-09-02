El líder de NNGG Sevilla: «El problema de los impuestos es ver cómo el Gobierno malgasta el dinero»

Alejandro García Casares, presidente de Nuevas Generaciones de Sevilla y vicesecretario de Política Municipal de la organización juvenil del Partido Popular a nivel nacional, sitúa la vivienda, el empleo, los impuestos y la seguridad entre las principales preocupaciones de los jóvenes españoles. Desde su responsabilidad municipal como concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Tomares, García Casares afronta ahora una nueva etapa en la dirección nacional de NNGG con la vista puesta, además, en las elecciones municipales de 2027.

Una de sus principales preocupaciones es la dificultad de los jóvenes para emanciparse. García Casares considera que problemas como la vivienda o la empleabilidad «han dejado de percibirse como situaciones excepcionales para convertirse en cuestiones cotidianas». El problema, a su juicio, puede ser que esta problemática «termine normalizándose».

Para revertir esta situación, plantea dos grandes líneas de actuación: mejorar los salarios y facilitar la construcción de vivienda. En su opinión, los jóvenes necesitan «sueldos dignos» y, cuando estos no alcanzan para cubrir sus necesidades, «una reducción de la carga fiscal que soportan». Al mismo tiempo, reclama liberar suelo y reducir los tiempos administrativos necesarios para levantar nuevas viviendas.

El líder de NNGG Sevilla sostiene que la política no sólo debe servir para dar voz a los jóvenes, sino también para «incorporar sus perspectivas a la hora de abordar los problemas generales de la sociedad». García Casares también defiende que los jóvenes pueden tener un papel fundamental a la hora de aportar su conocimiento de las nuevas tecnologías, las redes sociales y otras formas de comunicación, lo que se puede traducir en «soluciones diferentes incluso a cuestiones relacionadas con la gestión municipal».

En el ámbito municipal, pone como ejemplo Tomares, donde considera que la política de juventud se ha basado «en el acompañamiento y no en imponer directrices». El objetivo, explica, es que los ayuntamientos sean capaces de detectar las necesidades de cada momento y ofrecer respuestas en ámbitos como el ocio, los viajes, las necesidades sociales o las dificultades económicas.

Los impuestos ocupan igualmente un lugar destacado en su discurso. García Casares considera que la presión fiscal sobre las familias y los jóvenes es elevada, pero sostiene que el problema no reside únicamente en cuánto se paga, sino también en cómo se utiliza el dinero público. Por ello, plantea que cualquier futura reducción fiscal debe ir acompañada de una mayor eficiencia en la ejecución de los recursos públicos.

En materia laboral, apuesta por reforzar la Formación Profesional como una vía para mejorar la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Defiende que el sistema educativo debe ofrecer itinerarios diferentes y adecuados a las capacidades y preferencias de cada joven, y pone en valor la formación profesional como una alternativa capaz de conectar directamente formación y empleo.

La seguridad es el último de los grandes asuntos que aborda. García Casares considera que los ayuntamientos pueden servir como referencia para comprobar qué medidas funcionan y cita nuevamente a Tomares como ejemplo de municipio con una baja tasa de criminalidad. En su opinión, «resulta fundamental dotar de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» y, de igual manera, reforzar su protección para que puedan desarrollar su trabajo.

El voto joven

Otro de los asuntos abordados es el futuro del voto joven. García Casares considera que el Partido Popular ha tenido dificultades para conectar con una parte de este electorado juvenil durante los últimos años y atribuye buena parte del problema a la comunicación. Por eso, apuesta por modificar la forma en la que el partido transmite sus políticas a los jóvenes y por utilizar canales que permitan una relación más directa con ellos.

En este sentido, concede una importancia creciente a las redes sociales y a los nuevos creadores de contenido. Defiende que los jóvenes tienen ahora acceso a una mayor pluralidad de puntos de vista y que los periodistas y comunicadores que trabajan en plataformas como TikTok o Instagram pueden contribuir a que cada ciudadano construya su propia opinión.

Formación para los afiliados de NNGG

La estrategia de Nuevas Generaciones pasa también por preparar a sus futuros candidatos para las elecciones municipales de 2027. García Casares considera que pertenecer a un partido político no es suficiente para formar parte de una candidatura y apuesta por crear espacios de formación práctica para los jóvenes que puedan acabar formando parte de gobiernos municipales o ejerciendo la oposición.

Con la mirada puesta en los próximos años, García Casares reclama finalmente una mayor participación de los jóvenes en la vida pública. No necesariamente, dice, a través de un partido político: también «mediante asociaciones, iniciativas ciudadanas o utilizando las redes sociales para denunciar los problemas de sus barrios».