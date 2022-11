La Junta sobre la reforma de la malversación: «¿Llevarse dinero para puticlubs y cocaína no es delito?»

El consejero andaluz de Justicia, José Antonio Nieto (PP), se ha mostrado este martes contrario a la eventual reforma del delito de malversación que el Gobierno de Sánchez planea para contentar a sus socios separatistas de ERC. El popular se ha preguntado si el dinero público dilapidado por el Gobierno andaluz del PSOE-A en prostitutas y cocaína no supondría entonces un delito al no conllevar un enriquecimiento personal.

Además, Nieto ha recalcado que la citada reforma implicaría distinguir entre «malversadores de primera y de segunda», lo que supondría abrir «una puerta tremendamente peligrosa».

El consejero ha respondido así a la pregunta de si sería partidario de reformar los delitos de malversación si no hay lucro personal, como podría ser el caso del ex presidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por delitos continuados de malversación y prevaricación en el caso ERE.

Nieto ha señalado que no sería partidario de dicha reforma, agregando que con ella se abriría «una puerta tremendamente peligrosa». El popular ha cuestionado que no sea «delito» el que una persona no se haya llevado dinero para su propio beneficio o no se haya enriquecido ella misma, pero sí que haya «ayudado a que se enriquezcan otros malversando el dinero de todos los andaluces».

El consejero de Justicia ha aludido al caso concreto de los ERE, y ha remarcado que en este asunto se ha enjuiciado a personas que «cogían el dinero que debía ir a los parados, a la formación de las personas que no tienen un puesto de trabajo» en Andalucía. «¿Eso no es delito?», ha insistido en declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press.

«Me parece que quien quiera hacernos ver que eso no es corrupción está atentando contra el sentido más básico en lo que se funda una sociedad, que es creer en lo que es bueno y lo que es malo», ha razonado el consejero. «El dinero público tiene que gestionarse no sólo con habilidad, con agilidad y con rigor, sino haciendo que vaya adonde tiene que ir, a mejorar los servicios públicos y a atender las necesidades de la gente, no a financiar un partido político o a que se lo lleven para cocaína o para puticlubs, como ha ocurrido en Andalucía. Y además que nos digan que eso no es delito», ha apuntado.

El titular andaluz de Justicia ha considerado que «cualquier persona de verdad con sentido común, independientemente de su filiación política, de que sea de izquierda, de derecha o de centro, cualquier persona honesta no puede estar de acuerdo en decir que si no se lo lleva él (el dinero), que se use en lo que sea porque ya no es delito, ya no es malversación».

«Me parece que eso no entra en la cabeza de nadie con un mínimo criterio de honestidad y de cómo tiene que gestionarse lo que es de todos», ha zanjado Nieto.