La Junta de Andalucía exige responsabilidades por el ‘caso Mediador’: «No dimite nadie y se encubren»

La Junta de Andalucía ha vuelto a alzar la voz ante el ‘caso Mediador’, toda vez que, tal y como recuerdan, no sólo no dimite nadie dentro del PSOE sino que, encima, parecen estar encubriendo el asunto. En una Andalucía en la que durante casi 40 años se han sucedido casos y casos de corrupción socialista, muchas veces también ligada a la cocaína y la prostitución, desde el Ejecutivo autonómico vuelven a pedir responsabilidades, dado que, por el momento, no ha habido ningún tipo de decisión tajante tras desvelarse el escándalo.

El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado este viernes al PSOE «dar la cara» y «depurar responsabilidades» ante las informaciones sobre el ‘caso Mediador’ que «escandalizan al conjunto de la sociedad» y ante las que «no solo no dimite nadie sino que se encubre».

Así lo ha trasladado Fernández-Pacheco a preguntas de los medios en Almería, ante quienes ha asegurado que «cuanto más sabemos» de este caso «más feo se pone». «Creo que ni los españoles, ni los andaluces, ni los almerienses nos merecemos otro caso en el que haya una vez más corrupción, socialistas, prostitución y cocaína», ha opinado.

Para el portavoz de la Junta, «es el momento de dar ejemplo», sentido en el que ha afeado al Gobierno su «facilidad tremenda» para «cesar a gente cuando, por ejemplo, hay un problema con unos trenes que no entran por unos túneles» y no en casos como este.

Del mismo modo, ha instado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y al secretario provincial del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, a dar «explicaciones» como responsables orgánicos a distinto nivel de la formación socialista sobre este asunto por la supuesta implicación de cargos andaluces.