Una juez investiga por acoso al socialista Demetrio Pérez, miembro de la ejecutiva de Montero en el PSOE

Un juzgado de Sevilla ha abierto diligencias contra Demetrio Pérez, miembro de la ejecutiva de María Jesús Montero en el PSOE andaluz (PSOE-A) y actual coordinador de Presidencia en la Diputación, por un presunto caso de acoso laboral en la institución provincial. La investigación afecta también al PSOE de Sevilla y a otras dos personas tras la querella presentada por una trabajadora del organismo.

La decisión parte del Juzgado de Instrucción número once de Sevilla, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía delimitara el alcance de la querella y dejara fuera de ese procedimiento a Rafael Recio, actual portavoz del PSOE de Andalucía en el Parlamento y número dos del partido a nivel provincial. El alto tribunal andaluz acordó entonces derivar a un juzgado de la capital los hechos atribuidos al resto de querellados.

La querella fue interpuesta a finales de 2025 por una militante socialista y empleada de la Diputación de Sevilla. En ella dirigía la denuncia contra Demetrio Pérez, Rafael Recio, otras dos compañeras del PSOE en la institución provincial y el propio partido. Sin embargo, el 23 de febrero, la Sala de lo Civil y Penal de Granada inadmitió la querella en lo que respecta a Recio y decretó su archivo al entender que su actuación, según los hechos descritos, se reducía a «desencuentros y desaprobaciones, incluso momentos de tensión», pero no a «actos sistemáticos de hostilidad y humillación».

Aun así, ese mismo auto dejaba claro que la resolución sólo afectaba a Rafael Recio y no al resto de denunciados. Además, precisaba que por esos hechos se «podrá exigir responsabilidad ante los tribunales de Instancia». Ese paso es el que ahora ha dado la juez Cristina Loma, que en un auto fechado el 31 de marzo acuerda admitir a trámite la querella y abrir diligencias previas.

En esa resolución, la instructora expone que desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha remitido testimonio de sus diligencias por la tramitación de la querella. La magistrada añade que «los hechos relatados en la querella presentan, aparentemente, los caracteres de un delito de coacciones» y, al considerar que el escrito presentado por el abogado de la trabajadora, Luis Romero, reúne los requisitos legales, concluye que «procede admitir a trámite la querella».

La juez acuerda además informar a las personas querelladas de los hechos que se les atribuyen y de los derechos que les asisten. Entre ellas figuran Demetrio Pérez, el PSOE de Sevilla y dos compañeras de la denunciante en la Diputación. También cita a la querellante para comparecer el próximo 29 de abril con el objetivo de aclarar distintos extremos de la querella.

Según los hechos recogidos en ese escrito, la trabajadora asegura que lleva sufriendo por parte de Demetrio Pérez una situación de acoso laboral continuo desde hace dos años. A ello suma la difusión de datos personales, una circunstancia que, según mantiene la denunciante, le ha provocado un trastorno adaptativo de ansiedad que ha requerido atención psicológica.

La querella atribuye a los denunciados presuntos delitos de coacciones, contra la integridad moral por acoso laboral y de descubrimiento y revelación de secretos, mientras que al PSOE se le señala como persona jurídica. El escrito sitúa el primer episodio de ese supuesto acoso el 27 de noviembre de 2023 y sostiene que desde entonces los hechos eran conocidos dentro del partido, especialmente por Rafael Recio, número dos de Javier Fernández en la estructura orgánica provincial.