Juanma Moreno reivindica la tauromaquia en el regreso de Morante: «Es una obligación defender esta traidición»

Seis meses después de cortarse la coleta en Las Ventas, Morante volvió a enfundarse el traje de luces para poner el broche de oro a la Semana Santa sevillana y escribir el inicio de la Feria de San Miguel en un domingo de Resurrección para la historia de la tauromaquia en la plaza de Toros de la Maestranza.

Alrededor de las seis y media de la tarde, el de La Puebla, junto a Roca Rey y David de Miranda, saltó al ruedo para cuajar una actuación memorable, una más en su dilatada trayectoria, en la que cortó dos orejas al quinto toro de Garcigrande tras una faena que caló hondo en unos tendidos que esperaban el regreso del maestro como si de una cuestión de vida o muerte se tratase.

Una jornada festiva y taurina que contó con la presencia de innumerables personalidades, entre ellas Juanma Moreno, ex presidente de la Junta de Andalucía y principal favorito a ganar los comicios que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

En declaraciones a Canal Sur, Moreno quiso destacar la importancia de la tauromaquia para Andalucía y respaldar el inicio de la temporada taurina. «Los toros están íntimamente ligados a nuestra tierra y, por tanto, es casi una obligación del presidente del Gobierno de Andalucía defender una tradición, una cultura, una economía ancestral como es la tauromaquia».

También indicó que «la tauromaquia andaluza es la primera potencia en términos de tauromaquia, no solamente por nuestras ganaderías, sino por todo lo que supone en términos de cultura, en términos de tradición».

En su vuelta a España, el rey Juan Carlos I viajó a Sevilla para presenciar 175 días después el regreso a los ruedos del maestro andaluz. Con residencia en la Isla de Nurai (Emiratos Árabes Unidos), don Juan Carlos manifestó nuevamente su deseo de volver a España «en cuanto pueda».

Además de Juanma Moreno y don Juan Carlos, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tampoco quiso perderse, según él, lo que fue «un día histórico que rompe todos los esquemas» ante la vuelta de Morante.

Con respecto a las próximas elecciones autonómicas, Sanz apostilló que el Gobierno andaluz «tiene muy claras las cosas», al tiempo que subrayó que «la tauromaquia es parte de nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra realidad».

Éxito de Canal Sur

En esta línea, Sanz ha valorado el «ambientazo» respaldado por la Administración autonómica y por hacerla «más visible a través de las cámaras y de la radio de Canal Sur».

Antonio Sanz acudió al festejo junto a Arturo Bernal, consejero de Turismo, y afirmó que para él se trató de «una muy bonita experiencia». El responsable de Asuntos Taurinos de Andalucía, como presidente del CATA, manifestó «la suerte y el honor» que tiene al «poder desplazarse a todos los rincones de Andalucía, de todas las plazas, para vivir estos momentazos».

La retransmisión de la corrida de toros logró un 25,3% de cuota, con una media de 517.000 espectadores y con picos que rozaron el millón. La cobertura desde la cadena pública del regreso de Morante de La Puebla hizo su mejor dato de los últimos 18 años.

Feliz por tanta gente que pone lo mejor de su profesionalidad día tras día . #MásAndalucíaMásCanalSur pic.twitter.com/EhXo5NsSEQ — Isabel Cabrera (@Mencarisa_) April 6, 2026

La próxima tarde de la Feria de San Miguel retransmitida por Canal Sur será el próximo 17 de abril y reunirá a los diestros Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado con toros de la ganadería de Domingo Hernández.