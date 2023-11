La inmigración camuflada de Sánchez: Andalucía aún no sabe las cifras de los traslados desde Canarias

El portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha denunciado la falta de información y comunicación entre el Gobierno central y el autonómico en el traslado masivo de inmigrantes desde Canarias. «A día de hoy, la Junta no está en disposición de decir cuántos inmigrantes han venido a Andalucía. Y eso es muy grave, porque supone la vulneración de la más básica lealtad institucional», ha afirmado.

Este pasado martes, trascendía que el Gobierno de Sánchez había habilitado un total de 850 plazas de emergencia en la provincia de Almería (en la capital y en Roquetas de Mar) y que Sevilla acogerá entre 70 y 100 inmigrantes más, que se suman a los cientos ya trasladados a hoteles de Málaga, Almería y Granada.

«Andalucía, que tiene un potentísimo aparato de recursos públicos a disposición de los inmigrantes, es la segunda comunidad autónoma, o la primera según la época del año, con más presión migratoria, junto a Canarias, y no puede poner los recursos a disposición de todas esas personas», ha remarcado Fernández-Pacheco.

En opinión del portavoz del Gobierno andaluz, al delegado territorial de Salud «probablemente le gustaría saber cuántos inmigrantes han llegado para preparar el dispositivo y prestarles una buena ayuda». Andalucía es «una tierra solidaria, lo ha sido siempre, y la Andalucía de hoy no se concibe si no es con la aportación de tantos inmigrantes», ha añadido el también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

«Lo que está sucediendo con los inmigrantes en las últimas semanas en Andalucía, en toda España, es… no quiero utilizar un calificativo del que luego me pueda arrepentir, pero desde luego no se está gestionando de la mejor manera posible», ha lamentado Fernández-Pacheco.

«A mí no me parece lógico, creo que a nadie le puede parecer lógico, que la comunidad autónoma se entere de cuántos inmigrantes y a qué provincia van a ir apenas unas horas antes de que ese traslado se produzca», ha afeado el consejero portavoz de la Junta al Gobierno de Sánchez. La situación «no ha hecho nada más que empeorar», porque «empezaron dándonos información, es verdad que tarde, y cuando la situación se desmadró decidieron cortar el flujo de información», ha zanjado.