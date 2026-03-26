La huelga por «estancamiento salarial» podría dejar sin cerveza Cruzcampo a Sevilla en plena Semana Santa

El sindicato provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Sevilla ha convocado una huelga de 48 horas para los empleados de DHL que trabajan en los centros de Heineken en Sevilla -repartidores de cerveza- debido a «18 años de estancamiento salarial», lo que podría «parar la actividad».

La organización ha anunciado paros completos los días 26 y 27 de marzo en la factoría Heineken de Mairena del Alcor y en su centro logístico adyacente en Dos Hermanas, como protesta por la «falta de voluntad negociadora» de la empresa y el deterioro continuo de las condiciones laborales.

En un comunicado, Comisiones Obreras subraya que «hace ya casi dos décadas, el colectivo de trabajadores sufre un auténtico bloqueo salarial», un periodo en el que la empresa «se ha limitado a aplicar las subidas salariales mínimas del convenio provincial, sin realizar mejoras propias que reconozcan la especialización y el esfuerzo de la plantilla».

«No podemos seguir aceptando la precariedad y los pactos individuales como norma de funcionamiento; por eso es necesaria esta huelga», apunta CCOO. «La plantilla de DHL Supply Chain reclama un acuerdo colectivo que ponga fin a la arbitrariedad y garantice derechos fundamentales en cuatro áreas clave». Por un lado, «el reconocimiento profesional mediante la regularización del ‘plus de carretillero’ acorde a la categoría desempeñada».

El sindicato también pide la igualdad en incentivos con la implementación de un «sistema único y transparente para toda la plantilla, equiparándolo al de capataces y dirección». Asimismo, demandan la compensación de turnos creando un «plus específico» para el ‘cuarto turno’ y otros turnos rotatorios.

Y, por último, la conciliación familiar, con la petición de garantizar al menos tres semanas de vacaciones en el periodo estival, al tiempo que reclaman la compensación de festivos que coinciden con sábados o días de descanso, «un derecho avalado por el Tribunal Supremo que la empresa está ignorando».

Sin cerveza en Semana Santa y Feria

Los empleados alertan de que la huelga podría impactar de manera directa en el suministro de cerveza a los almacenes, justo en plena preparación de la Semana Santa y de la Feria de Abril, dos de los periodos de mayor demanda en Sevilla.

Asimismo, no descartan prolongar las protestas si no se registran avances en las negociaciones.