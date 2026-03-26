El tradicional barrio de Sevilla a 15 minutos del centro donde aún se puede alquilar

Encontrar un piso en Sevilla hoy no es sencillo. Quien esté buscando alquiler ya lo sabrá, y es que como ocurre en prácticamente todas las grandes ciudades españolas, y también las que no lo son tanto, los precios son cada vez más altos, pero además se suma el hecho de que cada vez hay menos opciones. De este modo, ya no basta con que el piso guste, ahora también tiene que cuadrar con un presupuesto cada vez más ajustado. Pero en el caso de Sevilla parece que todavía encontramos opciones, y además en un conocido barrio a sólo 15 minutos del centro.

Según los datos más recientes, el precio del alquiler ha subido un 6,4% en el último año y se sitúa en torno a los 13,1 euros por metro cuadrado. Esto, llevado al día a día, significa que muchas viviendas se encarecen sin que necesariamente ofrezcan más espacio o mejores condiciones. Aun así, dentro de la ciudad todavía hay zonas donde el impacto es algo menor. Barrios que no están en primera línea del mercado, pero que siguen siendo una alternativa viable. Es el caso de La Macarena que estando cerca del centro y con vida de barrio, todavía tiene precios algo más contenidos que en otras zonas más demandadas.

El barrio de Sevilla a 15 minutos donde puedes alquilar

La subida de precios en Sevilla no ha llegado de golpe, sino que es algo que se ha ido notando poco a poco, casi sin hacer ruido, pero que ahora ya es evidente. El turismo, la demanda creciente y la presión sobre la vivienda han ido empujando los precios hacia arriba, tanto para el alquiler como para la compra. De hecho, la capital hispalense ya supera la media nacional, con un precio de 2.737 euros por metro cuadrado. Eso hace que muchas personas descarten directamente la compra y se centren en alquilar, lo que a su vez incrementa la competencia. Y cuando hay más demanda que oferta, los precios siguen creciendo así que estamos en un pez que se muerde la cola, del que nadie parece como salir.

El centro y los barrios más demandados marcan el techo

Pero no todas las zonas de Sevilla están en la misma situación. Hay barrios donde la presión es mucho mayor y eso se refleja claramente en el precio. Triana es uno de los ejemplos más evidentes. Allí el alquiler medio alcanza los 14,5 euros por metro cuadrado, con subidas que superan el 10% en el último año. Algo parecido ocurre en el Centro, Prado de San Sebastián o Los Remedios, donde los precios se mantienen altos y siguen creciendo. En estas zonas, pagar más de 1.000 euros al mes por un piso no es nada extraño. Incluso en viviendas de tamaño medio o sin grandes lujos y todo porque son los barrios donde muchos quieren vivir.

El barrio de La Macarena

Frente a ese escenario, La Macarena aparece como una alternativa bastante equilibrada. No es el barrio más barato de Sevilla, pero tampoco está entre los más caros. Y eso, ahora mismo, es mucho decir. El precio medio se sitúa en 12,1 euros por metro cuadrado por lo que ha subido, como prácticamente todo en la ciudad, pero sigue por debajo de las zonas más tensionadas.

Pero además, su principal atractivo es la combinación de factores. Por un lado, está relativamente cerca del centro. En unos 15 minutos se puede llegar sin problema, lo que facilita el día a día, sobre todo para quienes trabajan o estudian en esa zona. Por otro, mantiene ese ambiente de barrio de siempre con su comercio local, calles con vida, vecinos que se conocen… una sensación que en otras partes de la ciudad se ha ido perdiendo poco a poco. Y luego están los servicios, el transporte, colegios, supermercados. Todo eso queda cerca por lo que provoca que muchos se decanten ahora por este barrio.

Otros barrios baratos

Para quienes necesitan ajustar aún más el presupuesto, existen otras zonas donde el alquiler es todavía más bajo. Bellavista – Jardines de Hércules, por ejemplo, se sitúa en torno a los 9,6 euros por metro cuadrado. Es, además, el único barrio donde el precio ha bajado respecto al año anterior. También están Sevilla Este o Cerro Amate, con precios más contenidos, aunque con subidas importantes en algunos casos. Especialmente llamativo es este último, donde el incremento ha sido del 15% en solo un año. Ahora bien, elegir estas zonas implica asumir otras cosas, como por ejemplo más distancia al centro o desplazamientos más largos.

Elegir barrio ya no es solo cuestión de gustos

Hace unos años, decidir dónde vivir en Sevilla podía depender más de preferencias personales. Sin embargo hoy en día, el factor económico pesa mucho más. Tanto, que en muchos casos es el que marca la decisión final. Por eso, barrios como La Macarena están ganando protagonismo, ya que aunque no son es el más barato sí que es de los que más equilibrio ofrece ya que todavía te permite estar relativamente cerca del centro, tener servicios a mano y no asumir los precios más altos. Algo que no es poco, viendo cómo está el mercado ya que encontrar piso sigue siendo complicado, pero todavía hay zonas donde es un poco más posible. Y La Macarena, al menos por ahora, sigue siendo una de ellas.