Baleares cifra en 7,2 millones de euros el impacto de la huelga médica en las Islas

La consellera de Salud, Manuela García, ha cifrado en 7,2 millones de euros el impacto económico de la huelga médica contra el Estatuto Marco en Baleares. Un presupuesto que, ha subrayado en el pleno del Parlament, se podría haber destinado a contratar a más profesionales, impulsar más centros o comprar tecnología sanitaria.

En su intervención, la consellera ha acusado al PSOE de intentar desviar la atención de la huelga médica contra el borrador del Estatuto Marco y de hacer «demagogia» con sus preguntas en el pleno. Así lo ha dicho García en respuesta a las socialistas Teresa Suárez y Patricia Gómez, quienes han afeado la gestión del Govern en salud mental y en atención primaria.

Suárez ha considerado que la consellera «tendría que dimitir» ante el «caos» en el que, a su entender, se encuentra la sanidad pública de las Islas. «Dimita, será el favor que les haga a los ciudadanos», ha dicho Gómez.

De su lado, García ha arremetido contra la gestión anterior y contra el Gobierno de España por la huelga médica, recordando que los 16 días de paros dejan ya más de 50.000 citas y operaciones suspendidas.

Igualmente, ha remarcado que los socialistas «no hicieron absolutamente nada en ocho años» en salud mental, defendiendo que el Govern ha incorporado psicólogos en los centros de salud, en el 061 y en los centros educativos, entre otras medidas.

No obstante, Suárez ha acusado a García de «mentir» por no publicar las listas de espera para acceder a un psicólogo y de «incumplir» las promesas en materia de salud mental.

«La sanidad pública sigue colapsada y mientras la presidenta del Govern en el Caribe», ha dicho Gómez, quien ha reprochado que todos los centros sanitarios que inaugura el Govern «son de la legislatura pasada» y que «no han comenzado ninguna obra a pesar de tener solares y proyectos».