Un herido de bala en las Tres Mil Viviendas sólo un mes después del tiroteo con armas de guerra

La barriada sevillana de las Tres Mil Viviendas ha vuelto a ser este lunes el escenario de un tiroteo que se ha saldado con al menos un herido de bala. En esta ocasión se han empleado armas de fuego «de munición convencional», según ha informado la Policía Nacional.

Hace justo un mes, la barriada fue noticia por un tiroteo con armas de guerra entre dos clanes rivales de narcotraficantes. La Policía respondió con contundencia y cientos de agentes desplegaron en los días sucesivos varias macrorredadas en las que se incautaron armas y drogas, además de practicarse una decena de detenciones.

En esta ocasión, el tiroteo ha tenido lugar sobre las 22:30 horas de este lunes en la avenida de la Paz del Polígono Sur, junto al parque de Bomberos, según los avisos de los vecinos que llamaron al 112 alertando de que había escuchado disparos.

Al parecer, dos personas abrieron fuego desde un coche y luego se dieron a la fuga. El herido fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío de la capital, donde permanece ingresado, aunque sus lesiones no revisten especial gravedad. Las primeras hipótesis apuntan a que el tiroteo no está relacionado con el mundo del narcotráfico, sino que se trata de un ajuste de cuentas por un conflicto familiar. Por el momento no hay detenidos.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que la Policía Nacional está investigando los hechos. En el tiroteo se han empleado armas convencionales y no armas automáticas de guerra como en los incidentes del pasado 12 de octubre.

En aquel entonces, el intento de robo de un cargamento de marihuana desencadenó un enfrentamiento entre dos clanes, los Caracoleños y los Naranjeros, en el que exhibieron su arsenal de armas de fuego. En los vídeos grabados por los vecinos se escuchan ráfagas de AK-47 y se ve munición trazadora surcando el cielo de Sevilla.

Cuatro días después, en el marco de la operación Vulcano, 300 policías tomaron la barriada, incluyendo agentes a caballo y un helicóptero, y practicaron 16 registros en viviendas. Hubo una decena de detenidos. La segunda fase del operativo se llevó a cabo 48 horas más tarde con el despliegue de 100 agentes. Se incautaron 21 plantaciones de marihuana y se decomisaron cinco armas de fuego, aunque ni rastro de las armas de guerra.

El pasado junio, otro tiroteo en la calle Victoria Domínguez Cerrato de las Tres Mil Viviendas (el barrio más pobre de España, según datos del INE) dejó dos muertos, padre e hijo, y seis heridos, entre ellos una niña de 12 años alcanzada por un bala perdida.