GNP, la empresa favorecida con contratos a dedo de la Diputación de Sevilla, disparó sus beneficios tras las pérdidas de 2023

La empresa Gestora Nuevos Proyectos Culturales (GNP), que en los últimos meses ha recibido multitud de adjudicaciones de la Diputación de Sevilla y cuya relación con la institución provincial está siendo objeto de investigación por OKDIARIO, cerró el ejercicio 2024 con un beneficio neto de 155.176 euros. Esta cantidad está justo frente a las pérdidas de 68.070 euros registradas el año anterior. Así se desprende de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Las cifras reflejan un importante cambio de tendencia para la sociedad. Además de abandonar los números rojos, GNP incrementó su volumen de negocio hasta los 2.851.212 euros, lo que supone cerca de 600.000 euros más de facturación que en 2023, cuando declaró ingresos por 2.259.195 euros.

Durante 2024, la empresa recibió de la Diputación de Sevilla contratos por un importe total de 80.740 euros. Esa cuantía equivale al 52% del beneficio neto obtenido por Gestora Nuevos Proyectos Culturales en ese ejercicio. Se trata de una comparación que pone de manifiesto la relevancia económica que alcanza esta cuantía si se compara con las ganancias obtenidas por la empresa.

Las cuentas también muestran una mejora del resultado de explotación, que pasó de unas pérdidas de 50.462 euros en 2023 a un beneficio operativo de 217.025 euros en 2024. Paralelamente, el patrimonio neto de la sociedad aumentó hasta los 265.094 euros, más del doble que los 109.917 euros con los que cerró el ejercicio anterior.

La evolución de las cuentas también refleja un crecimiento significativo de la estructura económica de la compañía. El activo total de GNP pasó de 465.297 euros al cierre de 2023 a 963.873 euros en 2024, prácticamente el doble en apenas un año.

La documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO confirma, además, que GNP se dedica a la producción de eventos de contenido cultural y que tiene su domicilio social en Sevilla. La empresa no forma parte de ningún grupo societario y mantuvo una plantilla media de algo más de 31 trabajadores durante 2024.

Estas cifras se conocen mientras continúa el foco sobre las adjudicaciones realizadas por la Diputación de Sevilla a esta empresa, unos contratos cuya tramitación ha motivado la petición de explicaciones por el Partido Popular al presidente de dicha institución pública, Javier Fernández, y que forman parte de la investigación periodística publicada por este periódico.