El PP pide cuentas a la Diputación de Sevilla tras los contratos adjudicados ‘a dedo’ que desveló OKDIARIO

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha exigido este jueves explicaciones al presidente de dicha institución provincial y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, tras las informaciones publicadas por este periódico en los últimos días. Las mismas van en la línea de la adjudicación de contratos menores a la empresa Gestora Nuevos Proyectos Culturales (GNP), vinculada a personas con pasado socialista.

La formación ha anunciado que solicitará acceso a toda la documentación de los expedientes relacionados con estas adjudicaciones para analizar los procedimientos. Y, de igual forma, comprobar si la contratación se ajustó a los principios de la legalidad, transparencia y concurrencia que deben regir la gestión de los recursos públicos.

Los populares consideran que las informaciones conocidas son «lo suficientemente graves» como para reclamar explicaciones inmediatas por parte del máximo responsable de la Diputación. Aseguran que ejercerán todas las labores de control y fiscalización que les corresponden como grupo de la oposición.

El pronunciamiento del Partido Popular llega después de las informaciones publicadas por OKDIARIO sobre los contratos adjudicados por la Diputación de Sevilla a GNP, una empresa que, según la documentación de la Plataforma de Contratación del Estado, recibió más de 424.000 euros en contratos menores en apenas tres años. Posteriormente, también trascendió que esta misma compañía obtuvo otros 25.000 euros del Ayuntamiento de La Rinconada, municipio en el que Javier Fernández es alcalde a la par que presidente de la Diputación.

En su comunicado, el Grupo Popular asegura que actuará «con prudencia y rigor», aunque advierte de que no va a permanecer «impasible ante cualquier indicio de utilización partidista de una institución que debe estar al servicio de los ciudadanos».

«No vamos a permitir que se utilicen los recursos públicos para beneficiar presuntamente a empresas vinculadas de una u otra forma al entorno socialista», han explicado a la par que han expuesto que «los sevillanos merecen saber cómo se gestiona hasta el último euro de la Diputación y quiénes son los beneficiarios de esos contratos».

La sombra de Prodetur

Asimismo, el PP recuerda que no es la primera vez que denuncia supuestas deficiencias en la contratación de organismos dependientes de la Diputación, especialmente Prodetur. Según sostienen, la formación ya había expresado en anteriores ocasiones su preocupación por posibles fraccionamientos indebidos de contratos y por procedimientos que consideran alejados de los principios de transparencia y control exigibles a un ente público como es la Diputación de Sevilla.

Los populares sostienen que el contexto en el que aparecen estas informaciones obliga a extremar la vigilancia sobre la gestión de los fondos públicos. Aseguran también que estudiarán nuevas iniciativas de control una vez tengan acceso a los expedientes completos.

«La Diputación no puede convertirse en el cortijo de nadie ni estar al servicio de los intereses de un partido político», exponen, añadiendo que «su obligación es gestionar con transparencia, objetividad y respeto al dinero de todos los sevillanos», concluye el comunicado del Partido Popular.