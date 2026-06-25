GNP, la empresa mimada del PSOE en la Diputación de Sevilla, tuvo 68.000 € de pérdidas en el 2023.

Gestora Nuevos Proyectos Culturales (GNP), la empresa sevillana que en los últimos años ha recibido cientos de miles de euros en contratos menores por parte de la Diputación de Sevilla, cerró el ejercicio 2023 con unas pérdidas de cerca de 68.000 euros, según reflejan sus cuentas anuales. El dato llama especialmente la atención porque coincide con el primer año de la serie de adjudicaciones públicas que posteriormente se han incrementado de forma constante.

Tal y como ha venido publicando OKDIARIO, la empresa administrada por Julio Erostarbe ha recibido 424.016 euros en contratos menores de la Diputación de Sevilla entre 2023 y junio de 2026. Sólo en 2023, la institución provincial presidida por el socialista Francisco Javier Fernández de los Ríos adjudicó a GNP 15 contratos menores por un importe total de 95.523 euros, destinados principalmente a actuaciones y actividades incluidas en la programación cultural provincial.

Sin embargo, ese volumen de contratación pública no evitó que la compañía cerrara el ejercicio con pérdidas cercanas a los 68.000 euros. A partir de entonces, la evolución de las adjudicaciones cambió de tendencia. En 2024, GNP obtuvo 80.740 euros en contratos menores de la Diputación. Aunque la cifra fue inferior a la del año anterior, ese ejercicio estuvo marcado por un hecho relevante: en octubre se incorporó a la empresa Alfonso Muñoz, antiguo asesor del PSOE en Córdoba y exalto cargo vinculado a distintos organismos gobernados por los socialistas.

Tras esa incorporación, las adjudicaciones experimentaron un importante crecimiento. Durante 2025, la empresa pasó a percibir 111.528 euros en contratos menores, lo que supuso un incremento del 38% respecto al ejercicio anterior. En 2026, la tendencia continúa al alza. En apenas los seis primeros meses del año, GNP ya acumula 136.224 euros en adjudicaciones procedentes de la Diputación de Sevilla, superando ampliamente la cifra obtenida durante todo 2025.

25.000 € por parte del Ayuntamiento de La Rinconada

La actividad de GNP con administraciones gobernadas por el PSOE no se limita a la Diputación. La empresa también ha recibido más de 25.000 euros en contratos menores del Ayuntamiento de La Rinconada entre 2025 y 2026. Se trata de un hecho especialmente significativo porque el alcalde de ese municipio es el propio Francisco Javier Fernández de los Ríos, quien simultáneamente preside la Diputación de Sevilla, institución que ha concentrado el mayor volumen de adjudicaciones a la empresa.

Aunque la utilización del contrato menor está prevista en la legislación de contratación pública, diversos expertos llevan años advirtiendo del riesgo que supone la reiteración de adjudicaciones a una misma empresa sin concurrencia competitiva. En el caso de GNP, la sucesión de contratos concedidos por administraciones presididas por el mismo dirigente político y el crecimiento constante de las cantidades adjudicadas han situado a la empresa bajo el foco público durante las últimas semanas.