La empresa premiada con contratos a dedo por la Diputación de Sevilla también se llevó 25.000 € del ayuntamiento de La Rinconada

La empresa cultural sevillana Gestora de Nuevos Proyectos Culturales (GNP) ha recibido en los últimos años cientos de miles de euros en contratos menores por parte de la Diputación de Sevilla. GNP también ha sido adjudicataria de numerosos contratos a dedo por parte del Ayuntamiento de La Rinconada, municipio gobernado por Francisco Javier Fernández de los Ríos, quien además ostenta la Presidencia de la Diputación provincial.

Tal y como ha descubierto OKDIARIO a través de la información publicada en la Plataforma de Contratación del Estado, GNP recibió adjudicaciones directas del Ayuntamiento de La Rinconada por un importe superior a los 25.000 euros entre febrero de 2025 y febrero de 2026. La mayoría de estos contratos corresponden a actuaciones musicales, espectáculos teatrales, presentaciones culturales y actividades organizadas por el propio consistorio dentro de su programación cultural.

Entre las adjudicaciones figuran contratos para la representación de obras teatrales como Sujetas, Mamá o Luche, una vida de perro, además de actuaciones musicales y espectáculos celebrados en espacios municipales como el Centro Cultural Antonio Gala, la Hacienda Santa Cruz o Parque de La Jarilla. Todos ellos ubicados en la localidad sevillana de La Rinconada.

La relación contractual alcanzó incluso la organización integral de la representación del Proyecto de Actuación Integrado de La Rinconada 2030, un evento subvencionado con fondos europeos cuya producción técnica, diseño y realización fue adjudicada a esta misma empresa por cerca de los 11.000 euros.

La suma de todos los contratos menores adjudicados por el Ayuntamiento de La Rinconada a GNP –que ascienden a los 10– supera los 25.000 euros, una cifra que se añade a las cantidades percibidas por la empresa desde otras administraciones públicas. Por ejemplo, por la Diputación de Sevilla, dirigida también por Francisco Javier Fernández, quien, en tan solo tres años, le ha adjudicado contratos por valor de 424.016 euros.

Aunque la utilización del contrato menor es una figura legal prevista en la normativa de la contratación pública, distintos expertos vienen advirtiendo desde hace años de los riesgos que supone la reiteración de adjudicaciones a una misma empresa sin concurrencia competitiva. Especialmente cuando se producen de forma continuada en el tiempo, como es el caso de Gestor de Nuevos Proyectos Culturales.

En este caso, llama la atención que la misma empresa que ha sido beneficiaria de numerosas adjudicaciones desde la Diputación de Sevilla también haya obtenido contratos del Ayuntamiento de La Rinconada, gobernado por quien, simultáneamente, dirige la institución provincial: Francisco Javier Fernández de los Ríos.

Más de 424.000 € desde la Diputación de Sevilla

La actividad contractual de Gestora de Nuevos Proyectos Culturales con las administraciones controladas por el PSOE no se limita tan solo a La Rinconada. Tal y como desveló OKDIARIO, la empresa ha recibido de la Diputación de Sevilla un total de 424.016 euros en contratos menores en los últimos tres años.

Los datos reflejan una evolución ascendente tras la incorporación en octubre de 2024 de un exasesor socialista. La cuantía de las adjudicaciones experimentó un crecimiento significativo. En 2025, la empresa superó los 111.000 euros en contratos menores y, en apenas los seis primeros meses de 2026, ya acumula más de 136.000 euros.

La coincidencia de adjudicaciones tanto en la Diputación de Sevilla como en el Ayuntamiento de La Rinconada sitúa de nuevo bajo el foco la utilización reiterada de contratos menores por parte de administraciones públicas que están presididas por el mismo responsable político. En este caso, Francisco Javier Fernández de los Ríos, quien compagina la alcaldía de la localidad sevillana con la presidencia de la institución provincial.