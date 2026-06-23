La empresa cultural mimada de la Diputación de Sevilla facturó un 38% más tras incorporar a un ex asesor del PSOE

Gestora Nuevos Proyectos Culturales (GNP), tal y como ha publicado OKDIARIO, ha recibido, en tan solo tres años, 424.016 euros en contratos menores –llamados coloquialmente a dedo– por parte de la Diputación de Sevilla, gobernada por el socialista Francisco Javier Fernández de los Ríos. En este sentido, cabe destacar el incremento que supuso en las cuentas de GNP pasar del año 2024 al 2025: su facturación con este organismo público ascendió de 80.740 euros a 111.528 euros, respectivamente; siendo ese incremento del 38% entre ambos ejercicios y coincidiendo con la llegada de Alfonso Múñoz, ex asesor del Partido Socialista en Córdoba, en octubre de 2024.

Tras un año 2023 en el que la Diputación de Sevilla otorgó 15 contratos menores a GNP por valor de 95.523 euros, llegó el 2024, donde la cifra de estos contratos a dedo disminuyó sensiblemente hasta los 80.740 euros. Justo en octubre del 2024, Alfonso Muñoz, ex asesor del Partido Socialista en Córdoba, fichó por la empresa administrada por Julio Erostarbe. Fue a partir del siguiente año cuando GNP experimentó un gran crecimiento en sus cuentas, pasando a cobrar 111.528 euros más respecto al ejercicio anterior. Traducido en porcentajes, podemos señalar que dicho crecimiento supuso un 38% más a lo cosechado en 2024.

Actualmente, hasta el presente mes de junio de 2026, Gestora de Nuevos Proyectos Culturales ha conseguido –entre febrero y junio– 17 contratos por un total de 136.224 euros. Por esta misma regla de tres, el crecimiento experimentado en el presente año respecto al 2024 asciende al 68,7%.

Alfonso Muñoz, ex asesor de la Junta con Carmen Calvo

Justo en octubre de 2024, Julio Erostarbe –administrador de GNP– contrató a Alfonso Sánchez para llevar a cabo trabajos de gestión y producción cultural dentro de la misma empresa. Muñoz, hasta la fecha, había ocupado distintos cargos del Partido Socialista en Córdoba. En este sentido, entre 1999 y 2004, fue director de la Semana de Cine Joven organizada por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ). En 2001, compaginó dichas tareas con las de coordinación provincial del Plan Andaluz de Fomento de la Lectura de la Consejería de Cultura que, por aquel entonces, dirigía Carmen Calvo, ex vicepresidenta primera del gobierno de Pedro Sánchez.

En 2004, Alfonso Muñoz fue nombrado director de la Escuela Pública de Animación Socio-Cultural de Andalucía (EPASA), dependiente del Instituto Andaluz de la Juventud, ente público con el que ya había realizado trabajos con anterioridad. Hasta el 2009, Muñoz realizó funciones de asesor en el Gabinete del Director General del IAJ, cargo que, por aquel entonces, recaía en Joaquín Doblaez.

Justo es en el 2009 cuando Joaquín Doblaez –actual concejal del Ayuntamiento de Córdoba– pasa a ser relevado de su puesto para acabar siendo Delegado Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía junto a Alfonso Muñoz como asesor. En la actualidad, Muñoz parece tener cero contacto con la política provincial y autonómica. Claro está que el momento que vive el Partido Socialista en Andalucía no es, ni mucho menos, el de hace unos años y todo ello complica su participación en puestos de confianza. En octubre de 2024 decidió unirse a GNP y, junto a él, llegaron las cifras anuales por encima de los 100.000 euros –tanto en 2025 como en lo que llevamos de 2026– desde la Diputación de Sevilla gobernada por el socialista Francisco Javier Fernández.