La supresión del impuesto de Patrimonio y la invitación del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a empresarios y contribuyentes catalanes a fijar su residencia en Andalucía sigue levantando ampollas en la Generalitat. El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha manifestado este miércoles que «por cosas como ésta es por la que algunos queremos irnos de España lo antes posible».

Giró ha acusado a Moreno de querer debilitar Cataluña para favorecer su territorio, crítica que también ha extendido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Si viviéramos en un Estado donde los territorios tuvieran vocación genuina de colaborar o diseñar un sistema fiscal justo, no habríamos llegado adonde hemos llegado», ha señalado.

El conseller catalán de Economía y Hacienda ha recalcado que «nunca haría» una propuesta como la del líder del Gobierno andaluz. «Sin ánimo de disputa territorial, es evidente que más allá de razones de tacticismo político, Cataluña hoy por hoy no se puede permitir lo que otros sí», ha añadido.

Giró ha apuntado que en el caso de que algún día se logre un sistema de financiación «justo», puede que tengan que plantearse «en serio y profundamente» una reforma del impuesto de Patrimonio en Cataluña, «pero puedo garantizar que si podemos suprimirlo algún día, no haremos bandera para invitar a andaluces o traer empresas aquí. Pueden estar seguros de ellos», ha zanjado.

Contribución fiscal

Giró ha insistido en que Cataluña cuenta con una «déficit fiscal» de 20,2 millones de euros y que España presupuesta inversiones para la comunidad por debajo de su población y PIB para después ejecutar un 35%.

El conseller ha señalado que Andalucía suma 19.000 contribuyentes de este impuesto, de los que 16.785 son pagadores, y Cataluña tiene cerca de 82.000, con 80.100 pagadores.

«La recaudación en Andalucía es de 93 millones y en Cataluña de 547 millones. Este modelo de financiación que he mencionado favorece a Andalucía y el índice de recaudación por habitante pasa de 72 euros por habitante a 93,5 tras la distribución», ha indicado.

Con ello, y según ha denunciado Giró, Cataluña pasa de ser la segunda comunidad autónoma con más recaudación por habitante a ser la décima en recursos totales recibidos, y la decimocuarta si se tiene en cuenta el coste de vida.

Competencia «agresiva»

Para el conseller, Andalucía puede permitirse esta medida porque le aporta poca recaudación y porque el modelo de financiación le es favorable: «Cataluña redistribuye hacia el resto de territorios y Andalucía es receptora. Juzguen ustedes mismos si tiene sentido que una comunidad autónoma se dedique a rebajar impuestos y a hacer competencia fiscal agresiva».

Giró ha defendido además que Cataluña aumenta cada año el número de contribuyentes del impuesto de Patrimonio, y que en 2020 sumó más de 2.500.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, el conseller ha subrayado que con todos los recursos de los que dispone la capital, tiene un gasto per cápita muy inferior a Cataluña en el ámbito social. «Cuando me levanto me siento orgullos de ser un país que trabaja por este modelo de sociedad», ha sentenciado.