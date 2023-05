El fiscal señala la corrupción del PSOE andaluz con dinero público derrochado en «prostitutas y orgías»

Horas después de las municipales, y a fin de no interferir en el resultado electoral, la Audiencia de Sevilla ha arrancado este lunes el juicio con jurado popular al ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la Faffe, dependiente entonces de la Junta socialista de Andalucía. La Fiscalía pide para ellos seis y cuatro años de cárcel, respectivamente.

Durante esta primera sesión, el fiscal Fernando Soto, delegado en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha manifestado que este asunto constituye un caso «sencillo de corrupción», exponiendo que como director de la Faffe, Fernando Villén «gastó 32.566 euros» en al menos diez visitas a «puticlubs, fundamentalmente de Sevilla y también de Cádiz», como los locales hispalenses Don Ángelo, La Casita o American Show Girls o el gaditano Bahía 2, usando tarjetas de la entidad que presidía para pagar sus gastos.

Es decir, que empleó «dinero del público en prostitutas, orgías y festivales» en tales locales de alterne, tras lo cual ha agregado que «de común acuerdo» con la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, promovió «un sistema para ocultar» estos gastos con cargo a la Faffe y «que no se notaran», asegurando que los dos acusados «inventaron gastos, facturas y anticipos» como fórmula para «compensar» el dinero empleado por Fernando Villén con tarjetas de la Faffe en locales de prostitución, siempre al objeto de «ocultar» los hechos.

«Simulación» de robo

El Ministerio Público solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. El fiscal ha relatado que los acusados incluso «intentaron simular que la tarjeta» de la Faffe había sido extraviada y que «algún desaprensivo» la había usado en tales locales de alterne.

«Parece una película», ha llegado a decir el fiscal Fernando Soto, exponiendo que incluso en una ocasión, el chófer de Fernando Villén llegó a entregar a instancias de éste «14.000 euros en metálico en un sobrecito» al responsable del club Don Ángelo, precisamente después de que Ana Valls «firmase dos cheques por 6.300 euros que cobró» en efectivo de la Faffe y de los que «no se ha vuelto a saber». A tal efecto, ha avisado de que en los registros bancarios «no aparece el dinero de las devoluciones» que según Villén habría acometido tras usar las tarjetas.

La defensa descarta «fraude»

La defensa de Fernando Villén, de su lado, ha admitido que el asunto implica «actos moralmente reprobables», pero ha alertado de que este «reproche moral tan brutal no es la cuestión jurídica» a dilucidar en este juicio, asegurando que Villén «devolvió en todas las ocasiones» a la Faffe el dinero gastado con sus tarjetas en los prostíbulos, extremo que según ha precisado constituye el eje del asunto.

Por eso, su abogado defensor ha argumentado que pese a lo «reprochable» del asunto, no ha pesado «fraude» como tal a la Administración pública.

