Los feriantes, aliados de las mafias: 11 menas localizados entre las atracciones de la Feria de Melilla

La Policía Nacional ha confirmado que al menos once menores inmigrantes no acompañados (menas) han sido interceptados en Melilla durante la denominada Operación Feriante, en la que los agentes se han percatado que los feriantes son los nuevos aliados de las mafias del tráfico de personas. Y es que, de los once menas localizados, tres estaban escondidos en las atracciones mientras que los demás han sido hallados durante los controles realizados a los vehículos de los feriantes que entraban al Puerto.

El objetivo de la Operación Feriante pasa por realizar controles exhaustivos para evitar que los vehículos de los feriantes o incluso en las propias atracciones se introdujeran inmigrantes para intentar llegar a la península de manera irregular.

La mayoría de los menores han sido localizados entre los engranajes de las atracciones u ocultos en los vehículos de los feriantes. Tal y como ha recordado el teniente de la Guardia Civil Francisco José Navas, estos individuos ponen en riesgo su vida al esconderse.

En la Operación Feriante, la tarea de los agentes de la Guardia Civil consiste en intentar localizar a estas personas, así como interceptar ciertas sustancias prohibidas para comercializar o cotejar las mercancías. “Es nuestra función aduanera”, añade Navas.

Y es que los feriantes, una vez terminada la Feria de Melilla, vuelven este martes a la península en un barco que partía a la 13:00 con destino Almería. Recuerda la Guardia Civil la dificultad de esta operación, dado que hay atracciones de grandes dimensiones que requieren un desmontaje más complejo y, por tanto, se marchan del recinto ferial más tarde que el resto.

La Operación Feriante no concluirá hasta el miércoles 11 de septiembre. Durante estos días, y desde la madrugada de este lunes, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), Grupo Operativo de Fronteras (GOF), medios áereos, un helicóptero y drones de la Jefatura Superior de Policía de Melilla) y guías caninos procedentes de Málaga participan en el dispositivo de la Policía Nacional.