Dunia (PSOE): «El PSOE ha protegido a Yeray ante mi acoso, me dijeron que el partido es lo más importante»

La socialista Dunia Amar ha alzado la voz ante la grave situación de acoso que ha sufrido durante años trabajando en Radio Televisión Melilla (RTVM) bajo la gerencia de Yeray Díaz (PSOE). Según ha denunciado en una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía, se trata de un acoso sexual y laboral que el PSOE ha tratado de ocultar durante meses, a sabiendas de que un 25% de la plantilla de RTVM estaba de baja psicológica por este hecho. Dunia, sin ir más lejos, ha relatado a este medio cómo denunció la situación a toda la cúpula del PSOE de Melilla e incluso ante Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE a nivel nacional. La respuesta del PSOE: «El partido es lo más importante».

«¿Te sientes abandonada por el PSOE?», preguntamos a Dunia. «Sí. Además, el PSOE se ha puesto a decir y a proteger y a posicionarse abiertamente (a favor de Yeray Díaz), de la noche a la mañana, desde el primer momento en el que yo dije que iba a denunciar. No se me estaba protegiendo. De ninguna forma se estaban activando los protocolos de acoso. Yo no podía más psicológicamente con la situación. Estaba muy mal. Estaba, de verdad, muy mal psiquiátricamente y psicológicamente, y me veía al borde del abismo mientras ellos seguían diciendo que el partido era lo más importante, antes que yo; antes que solucionar el problema, o antes que activar los protocolos de acoso», responde.

«Me dijeron que el partido era lo más importante, antes que yo»

«No hace falta decir, ahora abiertamente, por lo que estoy viendo en redes sociales, de altos cargos del partido regional, apoyándole abiertamente. Está muy bien la presunción de inocencia, estamos en un Estado de Derecho. Pero yo también tengo la presunción de inocencia y la presunción de víctima», continúa Dunia.

El PSOE no le concede la baja

Según cuenta Dunia a OKDIARIO Andalucía, el PSOE se niega a concederle una baja que lleva meses solicitando al partido. «No lo entiendo. Ni me han respondido. Sé que otras personas han solicitado la baja del partido de manera posterior a mí y se les ha dado la baja y respondido a los mails, y a mí no. No se me ha respondido a los mails y se me sigue mandando la cuota», explica.

«¿Y qué objetivo crees que tienen con eso?», cuestionamos a Dunia. Su respuesta: «Sinceramente no lo sé. No lo sé y sigo sin entenderlo yo también. No lo sé».