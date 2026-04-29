Cuatro encapuchados asaltan a una familia en el centro de Sevilla: «Han intentado secuestrar al niño»

Una familia de turistas ha sido asaltada este miércoles por cuatro encapuchados en la calle Eslava, junto a la plaza de San Lorenzo, en pleno centro de Sevilla. Los individuos se bajaron de un Dacia Sandero blanco, les arrebataron el equipaje y huyeron del lugar, mientras algunos testigos aseguran que intentaron agarrar a un menor.

El suceso se produjo durante la mañana en una zona muy transitada del casco histórico de Sevilla. Los cuatro hombres, según los primeros testimonios, actuaron con rapidez tras apearse del vehículo en el que circulaban y abordaron directamente a la familia.

Los asaltantes iban encapuchados y lograron hacerse con el equipaje de los turistas antes de darse a la fuga. La escena generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en la zona, muy próxima a la plaza de San Lorenzo.

Algunos testigos han asegurado que, durante el asalto, los individuos habrían intentado incluso agarrar a un menor de edad que formaba parte del grupo familiar. Este extremo, por el momento, no ha sido confirmado oficialmente y se encuentra bajo investigación.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido, identificar a los autores y determinar con exactitud cómo se produjo el asalto. Por ahora no han trascendido detenciones relacionadas con estos hechos.

Tampoco se han comunicado detalles sobre el estado de las víctimas más allá del robo del equipaje. La investigación continúa abierta para localizar a los cuatro encapuchados que huyeron tras el asalto en el centro de Sevilla.