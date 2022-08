Cuándo es la Feria de Málaga: fechas, programación, conciertos y fuegos artificiales

La Feria de Málaga vuelve a las calles este 13 de agosto y se extenderá hasta el 20 de agosto. Una cita que muchos esperaban con ganas después de dos años de parón por la pandemia, que hacía imposible la celebración de estas grandes fiestas que revolucionan Málaga durante una semana. Aquí encontrarás más detalles sobre la programación de la feria de Málaga, sus conciertos y fuegos artificiales.

Feria de Málaga: Actividades y Fechas clave

El próximo viernes 12 se podrá disfrutar de todo un espectáculo de luminotecnia de drones, este está a cargo de Umiles – Drone Light Show y empezará a las 23:50 horas. Diez minutos más tarde llegarán los esperados fuegos artificiales.

El sábado estará cargado de eventos por toda la ciudad, podrás empezar el día por el Paseo del Parque o disfrutar de la salida de la comitiva para la ofrenda floral a la Patrona en la Basílica de Santa María de Victoria. Esta salida está programada para las 11 de la mañana y empezará en el Ayuntamiento de Málaga.

El sábado 13 de agosto a las 21:30 se celebrará el Pregón de la Feria, este año a cargo de María Peláe y a las 22 horas, se inaugurará el alumbrado. A las 22:30 empezará la Gran Gala que espera reunir varios artistas invitados como Efecto Mariposa o Carlos Baute. Un inicio de las fiestas al que le seguirán todo tipo de actuaciones, conciertos y eventos.

Este año no faltará la Feria Mágica, que traerá todo tipo de talleres, teatro y magia hasta las 15:30. Esta es una actividad que contará con múltiples colaboraciones de artistas de teatro y profesionales del entretenimiento y se puede encontrar todos los días en la programación.

Fuegos artificiales de las fiestas

Los espectáculos pirotécnicos serán los primeros en aparecer en las fiestas, este año están programados para el día 12 de agosto. Por primera vez en la feria, se podrá disfrutar de un espectáculo luminoso con drones y será la mayor concentración de drones operando en España hasta el momento.

Después se dará paso a los fuegos artificiales y será un castillo de fuego que se prologará durante 1200 segundos. Se estima que se quemarán unos 600 kilos de pólvora y sonarán canciones como This is Me (El Gran Showman) o la BSO de Grease. También habrá canciones para los más pequeños, como Príncipe Ali o Let it Go.

Conciertos de la Feria de Málaga

Al caer la noche se podrá disfrutar de varios conciertos como la Fiesta Malagueña de Verdiales o las actuaciones de artistas invitados en el Auditorio Municipal, uno de los puntos centrales de la feria durante la semana.

Durante los días que dure la feria habrá actuaciones diarias en otros puntos clave de la ciudad, como la Plaza de la Constitución, la Plaza del Obispo o en la Calle Larios, donde tampoco faltará ritmo. Se esperan actuaciones que iniciarán por la tarde y se extenderán hasta bien entrada la noche. Se podrá disfrutar de la música de Dj Residente en la explanada de la Juventud y de artistas invitados como Justo Gómez, Vivancos, Encarni Navarro o Noctámbulos.

Habrá música para todos los gustos y toda ella está disponible en el programa oficial de las fiestas, allí podrás conocer a pleno detalle la localización de cada concierto y los artistas invitados para la ocasión.