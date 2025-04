CPM, partido islamista investigado por «organización criminal», pide que Aznar sea ‘non grato’ en Melilla

Coalición por Melilla (CPM), principal partido de la oposición en la Asamblea melillense, ha pedido este sábado que el ex presidente del Gobierno José María Aznar sea declarado persona non grata en la ciudad tras su visita del jueves, en la que afirmó que Melilla es «donde empieza España». La formación, cuya cúpula ha sido encarcelada e imputada por presunta compra de votos en las elecciones municipales de 2023, ha acusado a Aznar de haber «mentido» sobre la guerra de Irak y los atentados del 11-M, además de apoyar a Israel. En respuesta, el Gobierno de Melilla (PP) ha replicado que quien merece ser considerado non grato es CPM por su implicación en el escándalo electoral.

La diputada de CPM Cecilia González ha expresado su «más enérgico rechazo» a la visita de Aznar, a quien ha calificado como «el ex presidente más perjudicial para la democracia» en la historia reciente de España. González ha considerado que Aznar llevó al país a la guerra de Irak «contra la voluntad de la mayoría de los españoles». Ha señalado que la invasión dejó «185.000 personas civiles muertas», incluyendo «11 españoles» de los «2.600 soldados» enviados entre 2003 y 2004, con un coste de «260 millones de euros» para las arcas públicas.

González ha criticado que el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, también haya manifestado su orgullo por Aznar, algo que la diputada ha cuestionado, preguntando cómo puede Imbroda sentirse «orgulloso» de alguien que «mintió para llevarnos a una guerra» y «mintió» sobre los atentados del 11-M, que dejaron «192 personas fallecidas», para obtener «réditos electorales» mientras el país estaba «consternado».

La parlamentaria de CPM ha denunciado además el apoyo de Aznar a Israel, afirmando que «todos lloramos por Palestina» ante la «masacre» de un pueblo y ha acusado al ex presidente de defender «públicamente el genocidio sionista».

Respuesta del Gobierno de Melilla

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Melilla, Fadela Mohatar, ha respondido que CPM está «en la inopia política» y que sus acusaciones son irreales. Mohatar ha defendido a Aznar, destacando que «el popular logró los mayores hitos económicos que ha tenido esta ciudad», como garantizar la suficiencia del ingreso del Ipsi, la ampliación del aeropuerto y la construcción de viviendas. También ha subrayado que los planes de empleo instaurados durante su mandato son hoy «prácticamente indispensables» para las familias melillenses.

El PP ha contraatacado recordando el escándalo que envuelve a CPM. Según un auto judicial de marzo de 2023, la formación ha sido señalada como «una organización criminal» con el objetivo de «corromper» las elecciones de 2019 y 2023 para alcanzar y mantenerse en el gobierno de Melilla. El documento ha atribuido a CPM la concesión de 357 contratos «fraudulentos» por 7.775.227 euros y ha señalado «indicios suficientes» de delitos como fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

El líder de CPM, Mustafa Aberchán, junto a los ex consejeros Dunia Almansouri, Rachid Bussián, Hassán Mohatar y Mohamed Ahmed, llegaron a ser encarcelados en prisiones de Melilla, Granada y Santander, acusados de liderar este entramado. Aberchán, detenido en Santander, ya fue condenado en 2021 a dos años de cárcel por fraude electoral en 2008. El juzgado ha ordenado prisión provisional sin fianza para ellos por riesgo de fuga, dada su «ascendencia marroquí», mientras otras 28 personas han sido detenidas y permanecen en libertad provisional.