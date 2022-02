El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha condenado a J.S.T., natural de Ceuta de 35 años, al pago de una multa por un delito leve de daños protagonizado durante la visita a la ciudad autónoma del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en mayo de 2021 y tras la avalancha migratoria registrada horas antes en la que más de 10.000 inmigrantes marroquíes entraron a Ceuta de forma ilegal bordeando los espigones.

El tribunal le considera culpable de abalanzarse sobre uno de los vehículos que formaban parte de la comitiva oficial del Gobierno a su llegada al helipuerto ceutí. Por ello le condena a dos meses de multa a razón de siete euros diarios, si bien le ha absuelto de los delitos de desobediencia y daños en bienes de uso público. También se le condena a indemnizar con 252,37 euros a la empresa arrendataria del automóvil golpeado y a pagar la mitad de las costas procesales.

Aunque la Fiscalía solicitaba una pena de cuatro años de prisión para el acusado, la sentencia, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, valora que el individuo no tuvo que emplear «una fuerza eminentemente física» para superar el cordón policial desplegado en el entorno del helipuerto, que llega a tildar de «endeble».

Además, el juez señala que el automóvil sobre el que escupió y al que dio una patada en un lateral no era en el que viajaban Sánchez o Marlaska, sino el de parte de sus escoltas, por lo que su acción «no se puede entender como un acto resuelto de fuerza tendente a menoscabar el principio de autoridad».

En declaraciones recientes a OKDIARIO, J.S.T. señaló que «sólo fui a defender mis fronteras y a decirle al Gobierno lo que estamos pasando, pero ya no quieren ni que hablemos. Sólo le gritamos ‘fuera de aquí’, porque los invasores eran ellos. No tienen que venir a una ciudad que no han defendido desde el principio».

Veredicto

El veredicto, adelantado por el diario El Faro de Ceuta, recoge como hechos probados que el condenado se concentró junto a otro medio centenar de personas a primera hora de la tarde del 18 de mayo en las proximidades del helipuerto para esperar a Sánchez y a Marlaska, quienes fueron increpados e insultados. El Ministerio Público sostuvo que se propinaron «golpes y patadas a la parte delantera izquierda y ventanilla del vehículo oficial camuflado en el que viajaban los escoltas».

Durante el juicio oral celebrado el pasado 11 de enero, el acusado sostuvo haber «insultado» y escupido «al suelo» pero negó haber tocado o golpeado el vehículo. Asimismo, señaló sentirse «cabeza de turco» por su «conflictivo pasado». La sentencia califica al condenado, con antecedentes por resistencia, como un «conocido delincuente habitual» de Ceuta.

Al respecto, los agentes de la Policía Nacional manifestaron haberlo identificado «sin duda alguna» como la persona que «escupió y pegó una patada al coche (camuflado que formaba parte de la caravana) junto a la puerta del conductor».

La condena prevé un día de cárcel por cada dos cuotas diarias de la multa no satisfechas, así como la obligación de indemnizar a la empresa arrendataria del automóvil golpeado con 252,38 euros y el pago de la mitad de las costas procesales.

La participación en aquella protesta de un alto cargo del sector público periférico de la ciudad autónoma, el entones gerente de la empresa municipal Obimace, Gregorio García Castañeda, llevó al PSOE a exigir su destitución inmediata. El Gobierno de Juan Vivas (PP), que tachó de «bochornosa» la movilización, lo cesó para, acto seguido, reubicarlo en nómina de la administración como personal de libre designación.