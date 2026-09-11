Cielos poco nubosos y lloviznas ocasionales en Andalucía, según AEMET

Cielos en general poco nubosos predominarán en el conjunto del territorio andaluz hoy, 11 de septiembre de 2026. Sin embargo, se anticipan intervalos de nubes bajas que podrían traer lloviznas ocasionales, especialmente en la vertiente mediterránea. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y los vientos serán flojos y variables, aunque se espera un levante moderado a fuerte en el área del Estrecho, con posibilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 11 de septiembre

Cielo despejado con calidez diurna en Sevilla

El cielo de Sevilla se asoma este día con un lienzo azul profundo, sin rastro de nubes que amenacen la tranquilidad. Con un viento suave del oeste que acariciará la cara, la temperatura se mantendrá rondando entre los 18 y 35 grados, haciendo que la sensación térmica se eleve hasta los 36, como si el sol decidiera envolverse en una cálida manta dorada. A primera hora de la mañana, la humedad se siente más fresca, pero a medida que avanza la jornada, el ambiente se tornará un poco más denso, como un abrazo pesado.

Ya por la tarde, el calor se hará notar mientras el sol comienza a descender y la luz crepuscular se asienta. Las temperaturas se mantendrán agradables hasta la noche, con mínimas en torno a los 19 grados. Aunque el viento no traerá ninguna sorpresa, con ráfagas suaves apenas alcanzando los 30 km/h, las condiciones son perfectas para disfrutar de un paseo al aire libre. La puesta del sol, programada para las 20:37, cerrará un día donde no hay lugar para la lluvia, ofreciendo simplemente un cielo despejado y un ambiente animado.

CÃ³rdoba: atmósfera revuelta con posibles lluvias

Córdoba se despierta bajo una atmósfera revuelta, donde el aire fresco parece presagiar cambios inminentes. Las primeras horas de la mañana ofrecen cielos nublados, mientras el viento comienza a agitarse, prometiendo un día de sorpresas. La temperatura oscila entre los 17 y 22 grados, pero esa sensación de calma pronto se verá interrumpida.

A medida que la jornada avanza, el tiempo se tornará más inestable, con la probabilidad de lluvias y fuertes ráfagas de viento que superarán los 30 km/h. Con una máxima que podría alcanzar los 36 grados y una humedad que se sentirá agobiante, es recomendable llevar un paraguas a mano y vestir con cautela para enfrentar las condiciones cambiantes de la tarde.

En Huelva, cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presentará estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 32 grados. El cielo estará mayormente despejado, aunque se pueden registrar algunas nubes dispersas en la tarde. La brisa será suave, ideal para disfrutar de un día al aire libre sin preocuparse por cambios bruscos en el ambiente.

Es un momento perfecto para dar un paseo por el centro o disfrutar de una merienda en una terraza. La moderada sensación térmica invita a salir y aprovechar la tranquilidad del día, ya sea en buena compañía o disfrutando de un rato a solas.

Agradable jornada de sol y viento en CÃ¡diz

Este jueves amanece en Cádiz con un cielo despejado, ideal para los que disfrutan de un buen día al aire libre. Las temperaturas oscilan entre los 22°C de mínima y los 31°C de máxima, creando un ambiente cálido. La sensación térmica puede incluso alcanzar hasta los 32°C, así que no olvides hidratarte. El viento soplará desde el este a unos 25 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 45 km/h, así que ten cuidado si planeas actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, prometiendo una jornada agradable y llena de sol, con un máximo de 29°C. La humedad se mantendrá entre un 30% y un 90%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. Teniendo en cuenta que el sol saldrá a las 08:04 y se pondrá a las 20:38, podremos disfrutar de 12 horas y 34 minutos de luz en este bonito día en Cádiz.

JaÃ©n: ambiente soleado y cálido durante el día

En la mañana, el tiempo en Jaén se presenta despejado y sin probabilidad de lluvia, lo que permite disfrutar de un ambiente soleado y cálido, con temperaturas que rondan los 19 grados. Conforme avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando hasta 33 grados por la tarde, donde el cielo seguirá despejado. Es recomendable vestirse ligera y aprovechar el sol, así como mantenerse hidratado en este día cálido y agradable.

Cielo azul y sol radiante en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un ambiente sereno y fresco, con temperaturas alrededor de 19°C. A medida que avanza la mañana, el sol se impondrá en un cielo azul despejado, alcanzando los 27°C por la tarde, ideal para disfrutar del aire libre.

Sin embargo, se prevé que la brisa del viento soplé suavemente del este con ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h, moderando el calor. Se recomienda mantenerse hidratado y usar protección solar, ya que la humedad puede aumentar, alcanzando un 85% durante el día.

Granada: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados, ideales para disfrutar de un paseo. Las temperaturas se moverán entre los 17 y 20 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable. A medida que avance el día, los termómetros alcanzarán los 32 grados en su punto máximo, mientras el viento soplará suavemente desde el este, aportando un toque fresco al ambiente.

A lo largo de la tarde y la noche, el tiempo se mantendrá estable, perfectos para una cena al aire libre. Con el sol brillando intensamente, se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar la protección solar. Disfruten de este espléndido día granadino.

AlmerÃ­a: cielo despejado con posibles chubascos

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas rondando los 21°C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 29°C por la tarde, mientras una suave brisa soplará de dirección sureste a 15 km/h, aportando una sensación térmica agradable.

No obstante, la tarde podría traer consigo un cielo más nublado y la posibilidad de que se registren chubascos puntuales. Es recomendable llevar un paraguas si se tiene previsto salir y disfrutar de la puesta del sol que iluminará la ciudad a las 20:23.