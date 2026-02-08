Cielos nublados y lluvias en Andalucía hoy, según AEMET, con vientos moderados y cambios en el ambiente

Cielos muy nubosos y precipitaciones débiles a moderadas marcarán el tiempo en el conjunto del territorio andaluz este 8 de febrero de 2026. A medida que avance el día, se abrirán algunos claros, aunque por la tarde las nubes volverán a cubrir el cielo, especialmente en la mitad occidental, donde se esperan lluvias más intensas. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y los vientos serán moderados, con rachas fuertes en litorales y sierras orientales.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 8 de febrero

Tarde de lluvias y viento fresco en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas por la tarde-noche. A primera hora, la temperatura ronda los 8 grados y aunque el viento sopla con suavidad desde el oeste a unos 20 km/h, la sensación térmica puede descender hasta los 6 grados, dejando un ambiente fresco y algo cargado por la humedad que alcanza el 90%.

Ya por la tarde, el termómetro subirá hasta los 15 grados, pero no habrá tregua para los paraguas, ya que la probabilidad de chubascos se intensificará. Con el sol ocultándose a las 18:55, la luz del día se acortará y el viento podría intensificarse, trayendo consigo un aire más fresco. Así que, si planeas salir, prepárate para un día de contrastes y no olvides tu abrigo y paraguas.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y un cielo parcialmente cubierto, pero a medida que avanza el día, la situación se tornará más complicada. La probabilidad de lluvia se eleva al 100% y el viento soplará con fuerza, alcanzando los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría.

A medida que la tarde se aproxima, el panorama cambiará drásticamente. Las lluvias intensas se harán presentes, con un 95% de probabilidad y las temperaturas apenas alcanzarán los 16 grados. La humedad, que puede llegar al 100%, sumará incomodidad al ambiente. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento y la lluvia podrían sorprender a más de uno.

En Huelva, cielos nublados y posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 15 grados. Aunque hay una alta probabilidad de lluvia por la tarde-noche, las primeras horas del día se mantendrán más tranquilas, con un ligero viento que no será un inconveniente.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo, ya que el ambiente será propicio para las actividades diarias. Aprovechar las horas de luz para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente manera de pasar el tiempo.

Cielo cubierto y lluvia inminente en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo cubierto y una sensación térmica que se siente más fresca que la temperatura real, alcanzando solo 13 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia es alta, con un 80% de posibilidades de que las primeras gotas hagan su aparición antes del mediodía. El viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, lo que añade un toque de intensidad a la jornada.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, manteniendo el cielo cubierto y un ambiente húmedo que puede resultar pesado. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados, pero la sensación térmica podría ser similar a la de la mañana. Con el sol saliendo a las 08:20 y poniéndose a las 18:58, Cádiz disfrutará de casi 11 horas de luz, aunque el tiempo no acompañará para disfrutar del aire libre.

Jaén: cielos cubiertos y chubascos por la tarde

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 7 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se intensifica, especialmente en la tarde-noche, donde se esperan chubascos. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa abrigada, ya que las temperaturas no superarán los 12 grados. A pesar del viento que soplará con fuerza, la jornada invita a disfrutar de un café caliente mientras se observa el paisaje gris que nos rodea.

Cielo nublado y chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen un cielo nublado y fresco, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían comenzar a caer, mientras el viento del norte sopla a 30 km/h, aportando un toque de frescura. Por la tarde, el mercurio ascenderá hasta los 17 grados, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá, con posibles precipitaciones puntuales.

Con el cielo cubierto y una humedad relativa que alcanzará el 80%, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a 13 grados, así que no olvides abrigarte al salir.

Granada: cielos nublados y lluvia esperada

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad notable, con temperaturas que rondan los 5 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente por la tarde y noche, donde las temperaturas apenas alcanzarán los 7 grados. Se recomienda llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento del norte puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Almería: cielo despejado con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a un ambiente más cálido a medida que avanza la jornada. La temperatura mínima de 10°C se sentirá fresca, pero por la tarde el mercurio alcanzará los 18°C, ofreciendo un contraste agradable. Sin embargo, se prevén chubascos intermitentes desde media mañana, con una probabilidad del 30%, que podrían refrescar el ambiente.

A medida que la tarde avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero no se descartan algunas precipitaciones puntuales. Con vientos del norte a 10 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir. La humedad relativa variará entre el 40% y el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET