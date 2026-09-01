Cielos nublados y lluvia ocasional en Andalucía: AEMET prevé cambios en el tiempo hoy

Cielos parcialmente cubiertos dominan la mitad oriental de Andalucía, donde no se descartan chubascos ocasionales e incluso algunas tormentas. A medida que el día avanza, se espera que estas nubes den paso a cielos más claros en buena parte del territorio. Mientras, el área del Estrecho podría registrar intervalos de nubes bajas con lloviznas esporádicas y polvo en suspensión, que podría dejar depósitos de barro. Las temperaturas mínimas experimentan un ligero descenso en el extremo occidental, pero aumentan en otras zonas, con máximas estables o en descenso y vientos flojos variables, además de un levante fuerte en el Estrecho.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 1 de septiembre

Día soleado con brisa suave en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, mientras nos espera una jornada de calidez y luz. Con temperaturas que oscilarán entre 20 y 37 grados, el día promete ser cálido y nada sugiere que podríamos enfrentarnos a la lluvia, ya que se prevé un ambiente seco y sin chubascos. El viento, suave y constante del sureste, soplará a unos 10 km/h, aportando un toque fresco que aliviará el calor del mediodía.

A primera hora, el sol asomará a las 07:54, marcando el inicio de un día luminoso que nos regalará más de 13 horas de luz hasta su despedida a las 20:52. Después del mediodía, el calor se intensificará, generando una sensación térmica máxima de 37 grados, mientras que la humedad, en niveles manejables, permitirá disfrutar de una atmósfera cálida pero no sofocante. En definitiva, un día perfecto para pasear y disfrutar de la esencia sevillana al aire libre.

CÃ³rdoba: ambiente cambiante con nubes y viento

Córdoba despierta envuelta en un ambiente de inestabilidad, donde las nubes densas amenazan con desbordar su contenido en cualquier momento. A medida que avanza la mañana, se siente una brisa que lleva consigo los ecos de un cambio, mientras el viento sopla con fuerza de hasta 35 km/h, preparando el escenario para un día de sorpresas meteorológicas.

La jornada mantendrá un tono contrastante: por la mañana, las temperaturas son frescas, con mínimas de 20°C; sin embargo, la tarde podría traer un descenso térmico marcado, alcanzando máximas de 37°C. Además, la probabilidad de lluvia aumenta y la humedad podría sentirse agobiante, alcanzando el 70%. Es aconsejable no olvidar el paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

En Huelva, cielo poco nublado y brisa suave

El tiempo se presenta estable en Huelva, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 34 grados. La mañana contará con un cielo poco nublado y durante la tarde se mantendrá la tónica, con ligera brisa. No se prevén lluvias significativas, aunque es posible que se sienta algún soplo de viento en las horas más cálidas.

Este es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre. Aprovechar el soleado ambiente facilitará que los huelvaños se encuentren con amigos y familiares, disfrutando de un agradable rato juntos.

Cielo despejado y ambiente cálido en CÃ¡diz

Esta jornada en Cádiz comienza caracterizada por un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana. Con temperaturas que se situarán en torno a los 22 grados, los amantes del buen tiempo podrán salir a disfrutar del parque o de un buen paseo por la playa. A medida que avance el día, el termómetro alcanzará hasta 28 grados, creando un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podrá llegar a ser de hasta 33 grados, por lo que es recomendable mantenerse hidratado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y se prevé una brisa suave con viento de hasta 20 km/h, que se intensificará con ráfagas de hasta 35 km/h, así que cuidado con los objetos voladores. La humedad, con un mínimo del 50% y un máximo del 90%, hará que el ambiente se sienta un poco pesado. Con 13 horas de luz gracias a la salida del sol a las 07:56 y su puesta a las 20:53, será un buen día para disfrutar del aire libre.

JaÃ©n: cielos despejados y sol radiante

Esta mañana en Jaén, el tiempo se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, con temperaturas suaves que rondan los 24 grados. La sensación térmica puede llegar a ser un poco más alta, alcanzando los 37 grados en su punto álgido. A lo largo del día, el sol brillará intensamente, ofreciendo una jornada soleada, sin posibilidad de lluvias, lo que mejorará el ánimo general. Se recomienda vestir ropa ligera y cómoda para disfrutar al máximo del espléndido tiempo que nos espera.

Cielo despejado y calor moderado en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado, con temperaturas frescas que rondan los 22 grados. A medida que avance la mañana, el mercurio comenzará a elevarse, alcanzando un máximo de 30 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a marcar temperaturas similares debido a la alta humedad, que se mantendrá entre el 60 y el 90 por ciento.

Durante la tarde, el cielo se despejará, brindando un respiro a la calidez de la jornada. Se prevé que el viento soplé de manera constante a unos 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable disfrutar de la jornada al aire libre antes de que caiga la noche.

Granada: cielo parcialmente nublado y soleado

En la mañana, Granada se despierta con un cielo parcialmente nublado y una temperatura que ronda los 23 grados, lo que genera un ambiente templado. Mientras algunos nublados pueden acompañar la jornada, la probabilidad de lluvia es moderada, lo que permite disfrutar de un paseo por la ciudad sin preocupaciones mayores.

A medida que avanza el día, el viento suave del sureste refresca el ambiente, aunque las nubes se disiparán para dar paso a un clima más soleado en la tarde. Con temperaturas máximas que alcanzarán los 22 grados, se recomienda vestir prendas ligeras y no olvidar el protector solar, especialmente si se planea salir en horas centrales.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y una fresca temperatura mínima de 22°C, ideal para iniciar el día con energía. A medida que avance la jornada, el mercurio ascenderá, alcanzando la máxima de 31°C en la tarde, mientras el viento del noreste soplará suavemente a 20 km/h, creando una sensación térmica cálida de hasta 34°C.

A medida que la tarde se vaya acercando, el cielo se tornará más despejado y se descartan las lluvias para el resto del día. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la humedad alcanzará niveles del 85%. La puesta de sol será a las 20:38, cerrando un día caluroso y luminoso en Almería.