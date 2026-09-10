Cielos nublados y lluvia en Andalucía hoy, según AEMET, con vientos flojos y cambios de temperatura

Cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas definirán el tiempo en buena parte de Andalucía este 10 de septiembre de 2026. Sin embargo, el resto del territorio experimentará cielos nubosos y chubascos, que por la mañana podrían traer tormentas localmente intensas en el extremo oriental. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas se mantendrán estables, salvo en la vertiente mediterránea, donde la bajada será notable. Los vientos serán en general flojos, con intervalos moderados a partir del mediodía.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 10 de septiembre

Cielo nublado con calor y viento en Sevilla

El cielo se despereza lentamente esta jornada, con un manto de nubes que se entrelazan, aunque no se prevén lluvias que alteren el ambiente. A la 8:01, el sol hará su debut y los termómetros marcarán ya unas suaves temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 34 grados. No obstante, la sensación térmica, en su máxima esplendor, alcanzará los 34, lo que sumado a la humedad que, en ocasiones, puede resultar algo cargada, hará que el día se sienta denso, especialmente al mediodía.

Ya por la tarde, el viento se hará notar con ráfagas que pueden llegar a ser fuertes, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h, pero no habrá nada que empañe la belleza del atardecer, que nos regalará su luz hasta cerca de las 20:39. Así, con un ligero soplo de aire y el ambiente cálido, la noche caerá sin sorpresas, dejando atrás un día que, si bien caluroso, nos llena de la esencia vibrante de Sevilla.

CÃ³rdoba: ambiente cambiante con lluvias esperadas

La mañana en Córdoba despierta con un aire cargado de inestabilidad, donde las nubes aparentemente suaves empiezan a oscurecerse, anticipando un día que no será como los demás. A lo largo de la jornada, se prevé la llegada de lluvias, acompañadas de ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, inyectando energía a un ambiente ya templado por las temperaturas que oscilarán entre los 18 y 35 grados.

A medida que avance la jornada, el contraste será notable; la mañana se presentará tranquila y soleada, pero la tarde traerá consigo un descenso térmico y la posibilidad de lluvias intensas. La humedad, elevada, puede hacer que la sensación térmica se sienta aún más sofocante. Será recomendable portar paraguas y no olvidar abrigarse un poco al caer la tarde.

En Huelva, cielos despejados y brisa fresca

Este día se presenta con un tiempo estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 31 grados. Aunque hay algunas nubes, no se esperan lluvias durante la mañana ni la tarde y el viento soplará de forma suave, sin causar incomodidades.

Es una ocasión ideal para disfrutar de un paseo a la orilla del río o en los parques, aprovechando la brisa fresca y el ambiente tranquilo para realizar actividades al aire libre. Un día perfecto para salir y disfrutar del entorno.

Cielo despejado con posibilidades de lluvia en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilan entre los 22 y 27 grados. No se espera lluvia por la mañana, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Sin embargo, a medida que avanza la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumenta al 15%, aunque permanece en un nivel bajo. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h, así que es recomendable estar atento.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la sensación térmica se sentirá algo más cálida con máximas que pueden alcanzar los 27 grados. La humedad relativa en su punto más alto se acercará al 90%, contribuyendo a un ambiente un tanto pesado. La luz del día se extenderá por más de 12 horas, desde el amanecer a las 08:03 hasta el atardecer a las 20:39, lo que permitirá disfrutar de la jornada cálida y luminosa en nuestra maravillosa ciudad.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente soleado

Esta jornada en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura mínima de 19 grados, lo que nos ofrece una mañana fresca y agradable. A medida que avanza el día, la temperatura irá ascendiendo, alcanzando los 30 grados por la tarde y el ambiente se mantendrá mayormente soleado, ideal para disfrutar al aire libre.

Al caer la noche, el calor irá cediendo, con una temperatura agradable de 24 grados, permitiendo pasar un momento relajante. No olvide llevar una camiseta ligera y disfrutar de la luz del sol, que hará que el día sea aún más placentero.

Cielo gris con chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo gris y una elevada probabilidad de chubascos intermitentes, alcanzando su máxima intensidad de madrugada a mediodía. La temperatura inicial es fresca, alrededor de 21 grados, pero a medida que avanza la jornada, el mercurio se elevará hasta los 28 grados, ofreciendo un respiro entre las gotas de lluvia que persistirán hasta la tarde.

A medida que el día transcurra, se prevé que las precipitaciones sean menos frecuentes, aunque las nubes no se despejarán del todo. Para la tarde-noche, se anticipan lluvias puntuales con un 75% de posibilidad, de modo que es recomendable llevar un paraguas a mano. Además, el viento del sureste soplará suave, aportando una sensación de frescura entre los cambios de temperatura.

Granada: cielo despejado y ambiente agradable

La mañana en Granada se presenta tranquila, con cielos despejados que darán paso a un ambiente fresco. Las temperaturas rondarán los 16 grados, proporcionando una sensación agradable para empezar el día. A medida que avancemos hacia la tarde, el tiempo se mantendrá similar, con máximas que alcanzarán los 28 grados y un viento suave del noreste que añadirá un toque de frescura.

Hacia la noche, se espera que la temperatura descienda a unos 18 grados, ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir, ya que el ambiente se tornará más fresco. Aprovechemos este día con un cielo despejado y condiciones agradables.

AlmerÃ­a: cielo cubierto y lluvias intensas

El cielo de esta mañana se presenta cubierto, marcando el inicio de un día donde las probabilidades de lluvia son altas, especialmente durante la tarde, cuando se esperan precipitaciones intensas. Las temperaturas arrancan frescas con mínimas de 21°C y el viento soplará desde el este a una velocidad de 15 km/h, lo que provocará un ligero aumento en la sensación térmica a medida que se avanza hacia la tarde.

A medida que el día avanza, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Se recomienda a los almerienses estar preparados para la lluvia por la tarde y noche, con temperaturas máximas que alcanzarán los 29°C. No olvide llevar un paraguas si tiene planes al aire libre, ya que las lluvias podrían aparecer de forma repentina.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET