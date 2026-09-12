Cielos despejados y vientos fuertes en Andalucía, con leves lluvias según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en buena parte de Andalucía hoy, 12 de septiembre de 2026. Sin embargo, no se descartan algunas precipitaciones débiles, sobre todo en el área del Estrecho y en el extremo oriental de la región. Las temperaturas se mantendrán en ligero ascenso o sin cambios, mientras que los vientos serán flojos a moderados, destacando un levante moderado a fuerte en el litoral almeriense, con rachas muy fuertes en el Estrecho y en algunas áreas de Cádiz.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 12 de septiembre

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se despereza lentamente en esta jornada sevillana, predominando un azul claro que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana. Las temperaturas rondan los 20 grados y la sensación térmica acaricia suavemente los 20, ofreciendo un inicio de día agradable. A medida que el sol se asoma tímidamente sobre el horizonte a las 08:03, el ambiente se siente ligero y se anticipa un ambiente cálido sin riesgo de lluvia.

Ya por la tarde, la calidez se intensifica, alcanzando los 37 grados, mientras el viento sopla de manera constante a 20 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 35, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más elevada. Aunque no se prevén chubascos, la humedad se eleva hasta un 65%, creando un matiz cargado en la atmósfera. El sol se despedirá a las 20:36, dejando atrás un día donde Sevilla brilló bajo un cielo sereno y cálido.

CÃ³rdoba: tarde inestable con posibilidad de lluvia

Una jornada inestable se cierne sobre Córdoba, donde el horizonte, aún adormecido por la bruma matutina, augura vientos frescos y nubosidad amenazante. A medida que el sol asoma, la temperatura oscila entre 18 y 21 grados, zambulléndose en un ambiente cargado de humedad que se percibe en el aire.

La mañana transcurrirá tranquila, pero pronto la tarde traerá consigo rachas de viento de hasta 30 km/h, propiciando un descenso térmico notable. Con una máxima que alcanzará los 37 grados y una sensación térmica que podría ser aún más elevada, es aconsejable tener a mano un paraguas, por si acaso el cielo decide soltar alguna lluvia inesperada.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable en Huelva, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados. A lo largo del día, el viento será ligero, lo que permitirá disfrutar de una agradable sensación térmica sin posibilidades de lluvias.

Este es un día ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre. El ambiente tranquilo invita a disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos, haciendo de hoy una jornada perfecta para compartir con familiares o amigos.

Agradable día soleado y fresco en CÃ¡diz

Este miércoles, Cádiz despertará con un fresco amanecer en el que el sol asomará a las 08:05, marcando el inicio de un día mayormente despejado. La temperatura irá en ascenso, alcanzando una suave máxima de 31°C por la tarde, con una sensación térmica que podría subir hasta los 32°C. Las ráfagas de viento, que soplarán del este a 35 km/h, aportarán un toque de frescura, aunque se advierte de que podrían ser intensas en ciertos momentos, alcanzando hasta 55 km/h.

A lo largo de la jornada, la humedad variará, oscilando entre el 30% y el 65%, lo que otorgará un ambiente algo pesado en las horas centrales. Sin embargo, irrumpe la buena noticia de que no hay probabilidad de lluvia, ni por la mañana ni por la tarde, lo que promete un día bonito para disfrutar. Al caer la tarde, el sol se ocultará a las 20:37, regalándonos más de 12 horas de luz.

JaÃ©n: cielo despejado y ambiente cálido

En la mañana, Jaén despertará con un cielo despejado y agradables temperaturas que rondarán los 19 grados. El ambiente será fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino sin temor a la lluvia, ya que no hay probabilidad de precipitaciones. A medida que avance la jornada, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 35 grados por la tarde, manteniendo cielos despejados y un suave viento que soplará a 5 km/h.

Con esta evolución del tiempo, es recomendable llevar ropa ligera y protección solar si decides salir a disfrutar del sol. La noche ofrecerá un respiro con temperaturas más frescas, ideal para una cena al aire libre. ¡Aprovecha este agradable día en la ciudad!

Cielo despejado y jornada cálida en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una jornada espléndida en Málaga, con temperaturas que comenzarán frescas en torno a los 20°C y se elevarán hasta los 30°C por la tarde. La brisa proveniente del este, con una velocidad media de 15 km/h, aportará un agradable frescor, aunque se registrarán rachas de hasta 30 km/h.

A medida que el día avanza, se recomienda disfrutar del sol y mantenerse bien hidratado, ya que la humedad relativa oscilará entre un 60% y un 85%. No se prevén lluvias ni en la mañana ni al caer la noche, lo que permitirá un cierre de jornada tranquilo y cálido.

Granada: ambiente cálido y soleado hoy

Durante la mañana, Granada se presenta tranquila con cielos despejados y una agradable brisa que suaviza la temperatura en torno a los 17 grados. La sensación térmica podría alcanzar los 34 grados en su punto máximo del día, lo que sugiere un ambiente cálido y acogedor.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá despejado y las temperaturas irán subiendo, llegando hasta 31 grados por la tarde. Es un buen momento para disfrutar al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y llevar ropa ligera.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que facilitará disfrutar de un despertar radiante, con temperaturas frescas alrededor de 20°C. A medida que avanza el día, el sol elevará el mercurio hasta alcanzar los 31°C, aunque el viento del este soplará moderadamente, aportando cierta frescura.

Para la tarde, se prevé un clima estable y sin posibilidad de lluvias, ideal para pasear al atardecer. Sin embargo, se recomienda llevar una botella de agua, ya que la sensación térmica puede alcanzar los 31°C. La puesta del sol será una perfecta culminación de esta bella jornada.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET