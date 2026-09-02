Cielos despejados y tormentas en Sierra con viento de levante en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán hoy, 2 de septiembre de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, aunque se esperan intervalos de nubes altas. En las sierras orientales, la nubosidad podría dar lugar a tormentas con chubascos localmente intensos y la posibilidad de granizo y rachas fuertes. Las temperaturas mínimas subirán en el tercio occidental, mientras que las máximas aumentarán de forma generalizada. En la costa, el viento de Levante se hará notar con intensidad en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 2 de septiembre

Soleado con brisas suaves y calor intensificado en Sevilla

El sol se desperezará lentamente esta mañana en Sevilla, trayendo consigo un cielo despejado que irá acompañando la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 40 grados, con un ambiente que, aunque cálido, ofrecerá un respiro gracias a las suaves brisas de viento que alcanzarán los 25 km/h desde el oeste. No se prevén lluvias, así que se puede disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Ya por la tarde, el calor se sentirá con más intensidad, con una sensación térmica que podría rozar los 39 grados. Sin embargo, la luz del sol se mantendrá generosa hasta las 20:51, permitiendo un extenso lapso para disfrutar del aire libre. Al atardecer, aunque la humedad será moderada, el ambiente se tornará agradable para una velada veraniega.

CÃ³rdoba: cielo gris y viento fuerte

Córdoba despierta con un cielo grisáceo que promete un día de sorpresas. El viento comienza a soplar con fuerza, trayendo consigo un aire fresco que contrasta con el habitual calor de la región. A medida que avanza la mañana, las nubes se acumulan y la probabilidad de lluvias aumenta, manteniendo a los cordobeses en alerta ante un panorama inestable.

A lo largo de la tarde, las temperaturas podrán alcanzar hasta 40°C, pero la sensación térmica podría escalar hasta 41°C debido a la alta humedad que roza el 80%. El viento, que puede superar los 30 km/h con rachas intensas, sumará dinamismo al ambiente. Es recomendable salir bien equipados: un paraguas a mano nunca está de más en un día como este.

En Huelva, cielo nublado y ambiente templado

El tiempo presenta un ambiente templado y estable, con un cielo ligeramente nublado pero sin previsiones de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 36 grados a lo largo del día, acompañadas de un suave viento del noreste que aportará frescor en las horas más cálidas.

Aprovechar el día es una excelente idea; el clima suave invita a pasear por la ciudad o disfrutar de una comida al aire libre. Con un ambiente tranquilo, es perfecto para realizar las actividades diarias sin prisa, disfrutando de una jornada agradable en cada rincón.

Cielo despejado y calor intenso en CÃ¡diz

El día en Cádiz comienza con un amanecer tranquilo, a las 07:57, bajo un cielo mayormente despejado. Las temperaturas rondan los 23°C en la madrugada, pero se espera que vayan en ascenso, alcanzando una máxima de 32°C durante la tarde. La sensación térmica podría llegar a ser bastante calurosa, con picos de hasta 38°C, lo que, sumado a la humedad que superará el 80%, hará que el ambiente se sienta pesado.

Durante la jornada, el viento soplará de manera moderada desde el este, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, por lo que se recomienda tener precaución. No se espera lluvia en el horizonte, ni por la mañana ni por la tarde-noche, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable con casi trece horas de luz, ya que el sol se ocultará a las 20:51.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondan los 23 grados, lo que brinda un ambiente agradable para los madrugadores. A medida que avance el día, se espera que el calor se intensifique, alcanzando máximas de hasta 38 grados por la tarde. Aunque hay poca probabilidad de lluvia, es recomendable llevar ropa ligera y una botella de agua para mantenerse hidratado durante el día, ya que el sol brillará con fuerza.

Cielo despejado y ambiente cálido en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondan los 23 grados. Conforme avance la jornada, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 31 grados por la tarde, mientras el viento sopla suave de dirección variable a unos 10 km/h.

A medida que la tarde se despliega, la sensación térmica puede elevarse hasta los 33 grados, por lo que se recomienda mantenerse hidratado. La humedad, que se mantiene entre el 65 y el 85 por ciento, dará un toque pegajoso al ambiente, pero no se prevén lluvias, así que es un buen momento para aprovechar el sol de Málaga.

Granada: cielo despejado y ambiente agradable

Durante la mañana en Granada, el tiempo se presenta tranquilo con cielos mayormente despejados y temperaturas suaves, ideal para comenzar el día. La mínima se sitúa en 21°C, proporcionando un ambiente agradable, aunque con una humedad que puede sentirse un poco elevada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas suban hasta alcanzar un máximo de 21°C por la tarde, con algunas nubes dispersas. No se anticipan lluvias significativas y aunque el viento soplará del suroeste a unos 20 km/h, no será motivo de preocupación. Es un excelente momento para disfrutar del aire libre, así que no olvides tus gafas de sol y una botella de agua.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 22°C. A medida que avanza el día, se espera que el calor se intensifique, alcanzando una máxima de 30°C durante la tarde, acompañado de un suave viento del sureste que soplará a unos 10 km/h.

Con la llegada de la tarde, el clima se mantendrá estable y sin probabilidad de lluvias. Sin embargo, se recomienda llevar agua y sombrero, ya que la sensación térmica podría alcanzar los 33°C. La puesta del sol a las 20:36 nos despedirá de un día privilegiado en Almería.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET