Cielos despejados y brumas en Andalucía: previsión AEMET para hoy

Cielos en general poco nubosos o despejados marcan el panorama meteorológico en buena parte de Andalucía para hoy, 15 de septiembre de 2026. Mientras las sierras presentan nubosidad de evolución diurna con posibilidad de alguna precipitación débil, el litoral mediterráneo y el área del Estrecho estarán bajo intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla. Las temperaturas se mantendrán estables o en ascenso, salvo en las máximas de Huelva y el Golfo de Cádiz, donde podrían descender.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 15 de septiembre

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se viste con un tono claro al comenzar la jornada en Sevilla, donde la luz del sol asomará a las 08:06, prometiendo un día cálido. Con temperaturas que oscilarán desde los 20 grados por la mañana hasta alcanzar un máximo de 39 por la tarde, el ambiente se tornará pesado debido a la notable humedad. A lo largo del día, se sentirá una ligera brisa con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, lo que dará un respiro en esta calidez estival.

Ya por la tarde, las temperaturas aun se mantendrán elevadas, rondando los 35 grados, mientras la sensación térmica puede llegar a ser incluso más alta. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado que se mantendrá hasta la puesta de sol a las 20:31, brindando más de 12 horas de luz. Así que, aunque el tiempo será cálido y húmedo, la jornada se presentará perfecta para actividades al aire libre.

CÃ³rdoba: cielo gris y viento fuerte

Las primeras luces del día en Córdoba traen consigo un aire inquietante, como si la naturaleza se preparara para un encuentro inesperado. El cielo, encapotado y gris, se convierte en telón de fondo de un viento fuerte que susurra a través de las calles, anunciando que se avecinan cambios.

A medida que avanza la jornada, el tiempo mostrará su faceta más enérgica. La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondan los 18 grados, pero la tarde podría registrar una máxima de 39. Se esperan rachas de viento que superen los 30 km/h y una sensación térmica que podría resultar agobiante. Con hasta un 80% de humedad, será prudente llevar paraguas, ya que las lluvias amenazan con hacer acto de presencia.

En Huelva, cielo variable y ambiente agradable

Las condiciones meteorológicas se presentan estables a lo largo del día, con un cielo que alternará momentos despejados y algo de nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 34 grados y se prevén vientos suaves que podrían refrescar un poco la tarde.

Es un tiempo perfecto para disfrutar del aire libre, ya sea dando un paseo por la tarde o aprovechando para realizar actividades cotidianas. La calidez ofrece un ambiente agradable, ideal para compartir con amigos o familiares en cualquier rincón de la ciudad.

Jornada soleada y agradable en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado que promete una jornada agradable. Las temperaturas iniciales se sitúan en torno a los 22°C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 31°C a medida que avanza la mañana. El viento suave del este-noreste soplará a una media de 15 km/h, aunque se prevén rachas que podrían llegar hasta 36 km/h. La humedad, que variará entre el 40% y el 80%, contribuirá a que el ambiente se sienta un poco pesado durante las horas más cálidas.

A medida que la tarde se aproxima, las temperaturas oscilarán entre 26°C y 23°C en la noche, manteniendo la sensación térmica alta. Con una ausencia total de probabilidad de lluvia, el tiempo se mantendrá soleado y sin cambios significativos en el cielo. La salida del sol se produjo a las 08:07 y con una puesta prevista para las 20:32, Cádiz disfrutará de más de 12 horas de luz, ideal para disfrutar de su belleza coastal.

JaÃ©n: cielo despejado y gran sol

La mañana en Jaén se presenta con un cielo despejado y un ambiente cálido, ideal para disfrutar de un buen café al aire libre. Las temperaturas rondan los 22 grados, creando una sensación térmica agradable que invita a salir. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando una máxima de 36 grados por la tarde. Recuerde llevar una botella de agua y usar ropa ligera para mantenerse fresco mientras disfruta del buen tiempo.

Aire fresco y sol radiante en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un aire fresco y despejado, con temperaturas que rondan los 22°C. A medida que avanza la mañana, el calor irá incrementándose y el mercurio alcanzará los 29°C en la tarde, mientras el cielo se mantendrá mayormente soleado.

Sin embargo, es recomendable no bajar la guardia, ya que en la tarde-noche podrían presentarse ráfagas de viento de hasta 15 km/h y un ligero aumento en la humedad, que podría hacer que la sensación térmica se asemeje a los 29°C. Disfruten del día, pero hidrátense adecuadamente.

Granada: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para comenzar el día con energía. Las temperaturas estarán agradables, oscilando entre los 19 y 23 grados y el viento soplará de manera suave, contribuyendo a una sensación térmica agradable.

A medida que avancen las horas, el tiempo se mantendrá estable y cálido. Se espera que la tarde alcance los 31 grados, por lo que es recomendable llevar una botella de agua y optar por ropa ligera para disfrutar del sol sin problemas. ¡Un día perfecto para pasear por la ciudad!

AlmerÃ­a: cielo despejado y jornada soleada

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que promete dar paso a una jornada soleada en Almería. La mañana arranca fresca, con temperaturas que rondan los 21°C, pero el mercurio irá ascendiendo, alcanzando un calor veraniego de hasta 28°C por la tarde. La brisa del sur, con ráfagas de hasta 6 km/h, aportará un leve frescor.

A medida que avanzamos hacia la tarde, se prevé que la humedad relative se mantenga en niveles moderados, aunque con rachas de calor. Es recomendable salir bien hidratados y disfrutar de la luz del sol, ya que la puesta será a las 20:17, cerrando un día con un clima ideal para paseos al aire libre.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET