Chubascos y tormentas en Andalucía: cielos nubosos y cambios térmicos, según AEMET

Cielos muy nubosos cubren en el conjunto del territorio andaluz, trayendo consigo chubascos y tormentas, que serán localmente fuertes y podrían alcanzar intensidad notable en el extremo oriental. Durante la tarde, es probable que algunos claros se abran en la mitad occidental. Las temperaturas experimentarán un descenso, especialmente las máximas y se esperan vientos flojos con rachas ocasionales fuertes vinculadas a las tormentas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 18 de octubre

Cielo nublado y lluvia probable durante el día en Sevilla

Cuando el sol se despierte en Sevilla, su luz iluminará un cielo que a primera hora se asoma cargado de nubes, presagiando un día muy húmedo donde las posibilidades de lluvia son casi una certeza. A medida que avanzamos hacia el mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 26 grados, pero el ambiente se sentirá más pesado por la alta humedad. El viento del noreste soplará suave, a unos 10 km/h, no obstante, la sensación térmica hará parecer que estamos un poco más calurosos de lo que marcan el termómetro.

Ya por la tarde, el panorama meteorológico cambiará, dejándonos una tregua con un cielo menos cubierto, aunque la amenaza de lluvias persistirá. Las temperaturas, que oscilarán entre los 21 y 16 grados, permitirán que la tarde se sienta más fresca, remontando en lo anímico antes del anochecer. Con el sol despidiéndose a las 19:42, la noche se presentará con un aire fresco en contraste con la humedad que ha predominado durante el día, dejando el ambiente listo para un descanso reparador.

CÃ³rdoba: lluvias intensas y ambiente cambiante

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, augurando un día de inestabilidad y sorpresas. A medida que avanza la mañana, el cielo comienza a mostrar su rostro variable, con temperaturas que rondan los 15 grados y una sensación fresca que invita a abrigarse. Pero la tranquilidad matutina se verá pronto interrumpida por la llegada de lluvias intensas.

Por la tarde, el tiempo cambiará drásticamente, con una probabilidad de lluvia del 100% y un descenso de temperaturas que oscilarán entre los 14 y 26 grados. El viento, aunque presente sin mucha fuerza, se intensificará en ráfagas, aumentando la sensación de humedad que alcanzará niveles de hasta el 100%. Sin duda, lleva contigo un paraguas y mantente atento a los cambios, ya que las lluvias podrían ser intensas en cualquier momento.

En Huelva, nubes y probabilidad de lluvia ligera

El tiempo transcurre con temperaturas agradables, oscilando entre los 15 y 26 grados. La mañana se presenta mayormente nublada, aunque la probabilidad de lluvia es alta, especialmente de madrugada a mediodía. Por la tarde, el cielo empezará a despejarse, aunque no se descarta alguna llovizna al final del día.

La jornada invita a disfrutar de un paseo tranquilo, ya que el ambiente será propicio para las actividades diarias. Con un leve soplo de viento, será un buen momento para salir y apreciar el entorno, a pesar de las nubes que pueden acompañarnos.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un ambiente pesado y una probabilidad de lluvia del 100%, que se mantendrá hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y las temperaturas oscilan entre los 17°C de mínima y 24°C de máxima, aunque la sensación térmica puede llegar a sentirse tan alta como 24°C. La dirección del viento predominante será del sureste, soplando suavemente a 5 km/h.

A medida que avanza la jornada, la lluvia continuará presente con un 95% de probabilidad en la tarde y noche. La humedad relativa alcanzará el 100%, convirtiendo el día en uno fresco y húmedo. Con la salida del sol a las 08:35 y su puesta a las 19:44, disfrutaremos de más de 11 horas de luz, aunque con cielos grises y lluvias intermitentes.

JaÃ©n: cielo cubierto y lluvia persistente

La jornada en Jaén comienza con un cielo cubierto y una sensación de humedad en el ambiente, con temperaturas que rondan los 16 grados. La probabilidad de lluvia es alta, por lo que es recomendable no olvidar el paraguas. A medida que transcurra el día, las condiciones no mejorarán, ya que la lluvia persistirá incluso por la tarde y noche, alcanzando una temperatura máxima de 22 grados.

Aprovecha la mañana para abrigarte ligeramente, ya que la sensación térmica puede descender. Si planeas salir, opta por ropa impermeable y cómoda, ya que la lluvia será constante y las ráfagas de viento también se harán notar.

Lluvias matinales y tarde inestable en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo una intensa probabilidad de lluvia que se mantendrá durante la mañana, con cielos cubiertos y una temperatura fresca de 18 grados. A medida que transcurre el día, el mercurio alcanzará los 23 grados, pero la tarde-noche podría verse marcada por nuevos chubascos intermitentes y cielos más despejados, aunque persistirá la humedad elevada.

Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, especialmente por la mañana, ya que la sensación térmica mínima alcanzará los 17 grados. Con vientos suaves del este soplando a 5 km/h, es posible disfrutar de breves momentos de claridad antes del retorno de las lluvias por la tarde.

Granada: Día gris y lluvioso adelante

Las nubes cubren Granada esta mañana, aportando una atmósfera fría y húmeda. La temperatura oscila entre los 13 y 14 grados y la sensación térmica es similar, con una elevada probabilidad de lluvia que nos acompaña desde el amanecer. A lo largo del día, los cielos permanezcan grises y la lluvia será constante, superando los umbrales de humedad. Para una jornada así, es recomendable llevar paraguas y vestir ropa impermeable, ya que el sol no asomará y la temperatura no superará los 20 grados durante la tarde.

AlmerÃ­a: lluvias intensas y ambiente bochornoso

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Almería, con temperaturas que rondan los 18 grados. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente a medida que avance el día, pues se anticipan lluvias intensas que podrían comenzar de manera intermitente desde media mañana hasta caer sin cesar en la tarde-noche, cuando los termómetros alcanzarán los 26 grados.

Es recomendable tener a mano un paraguas, ya que las precipitaciones pasarán de ser ligeras a más consistentes en las horas centrales del día. La humedad alcanzará picos del 95%, lo que puede provocar una sensación de bochorno a pesar de la brisa suave del viento del sureste.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET