Hoy, 8 de noviembre de 2026, en buena parte de la provincia de Barcelona se espera un cielo que alternará nubes bajas y altas, que al final del día dará paso a un panorama más nublado. Las temperaturas experimentarán un ascenso y podrían aparecer brumas y nieblas matinales en el este de la Depresión Central. Viento flojo variable, siendo más notable en el litoral por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 8 de noviembre

Barcelona: sol y nubes en un día agradable

El cielo se despereza lento en una jornada que nos acariciará con temperaturas agradables, alcanzando los 21 grados a pleno sol. A primera hora, el ambiente se sentirá fresco con mínimas de 13 grados, mientras que el termómetro irá ascendiendo suavemente. El viento, ligero y agradable, soplará del suroeste a unos 10 km/h, manteniendo el día cómodo. Si bien las nubes estarán presentes, no se esperan grandes sorpresas, ya que las probabilidades de lluvia son mínimas.

Ya por la tarde, el sol brillará con más fuerza aunque las nubes seguirán jugando entre sí en el horizonte, aportando un toque de dinamismo al paisaje. La temperatura se estabilizará en torno a los 19 grados y aunque podamos notar un ligero aumento en la humedad, el ambiente será llevadero. La puesta de sol, a las 17:38, nos recordará que aún hay tiempo para disfrutar del aire libre antes de que la noche se instale con su frescura, que rondará los 14 grados.

L’ Hospitalet de Llobregat: atmósfera inestable con nubes y viento

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta marcada por una atmósfera cargada de inestabilidad que invita a estar alerta. Por la mañana, el cielo se mostrará nublado, con temperaturas suaves que rondarán los 12°C, pero a medida que avance el día, el viento del sur comenzará a soplar con fuerza, arrastrando consigo la posibilidad de lluvias y un descenso térmico notable.

A medida que la tarde se acerque, el ambiente cambiará drásticamente, con nubes más densas y una sensación térmica que podría caer a 11°C. Las ráfagas de viento pueden superar los 30 km/h y aunque la probabilidad de lluvia será baja por la mañana, por la tarde se elevará ligeramente, alcanzando un 5%. Mejor llevar paraguas y no olvidar la bufanda, porque la inestabilidad hará que hoy sea un día para estar preparado.

Ambiente fresco y nubes suaves en Badalona

El amanecer en Badalona trae consigo un ambiente fresco y agradable, con temperaturas mínimas que rondan los 12°C. A partir de la salida del sol a las 07:31, el cielo estará parcialmente nublado, pero no se espera lluvia durante la mañana, lo que promete una jornada tranquila. A medida que avanza el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 21°C, ofreciendo un respiro ante la humedad, que podría hacer el ambiente un poco pesado con un 95% de humedad relativa.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá similar y es posible que las nubes se espesen en ciertos momentos, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja, alrededor del 5%. Con una leve brisa de viento del sur a 10 km/h, el día se presenta fresco y agradable. Un total de más de 10 horas de luz hasta la puesta del sol a las 17:37 permitirá disfrutar del tiempo antes de que la noche caiga, siendo un buen momento para dar paseos a la orilla del mar.

Cielo despejado y ambiente tranquilo en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con algunas nubes dispersas en la mañana que darán paso a un cielo algo más claro por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 20 grados y aunque hay una ligera brisa del sudoeste, no se esperan lluvias a lo largo del día.

Es un buen momento para salir a disfrutar del aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a pasear por los parques o realizar actividades cotidianas sin preocupaciones. Aprovecha esta jornada templada y llena de pequeños matices.