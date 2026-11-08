Hoy, 8 de noviembre de 2026, el cielo en toda la provincia se presentará poco nuboso por la mañana, aunque por la tarde las nubes irán aumentando. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y los vientos se mantendrán flojos. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Zaragoza se despierta lento y despejado, con un manto azul que se extiende sin nubes a la vista en esta fresca jornada. Con temperaturas que oscilarán entre 7 y 19 grados, el ambiente invitará a disfrutar del día, aunque la sensación térmica alcanzará su punto máximo en torno a la tarde, cuando el sol ilumine con más fuerza. La llegada del mediodía se presenta sin riesgo de lluvias y el viento, soplando suave desde el sureste a unos 10 km/h, acariciará la piel de quienes salgan a pasear.

Ya por la tarde, el clima mantendrá su agradable carácter, con máximas que alcanzarán los 19 grados, creando una atmósfera propicia para disfrutar de paseos al aire libre hasta que el sol se despida a las 17:49. La tarde se verá marcada por una humedad que, aunque alcanzará un nivel moderado, no hará que el ambiente se vuelva pesado. Con un cielo diáfano y la suave brisa, la jornada se convierte en una invitación a saborear cada instante bajo el sol.

Calatayud: cielo gris y probabilidad de lluvia

La jornada en Calatayud se presenta empañada por un aire inquieto que invita a estar alerta. A medida que amanece, el cielo muestra un manto gris que promete inestabilidad. Por la mañana, las temperaturas se sitúan en torno a los 3 grados, mientras que el viento, aunque suave, comienza a insinuar su presencia.

A medida que avanza la tarde, las nubes se espesan y la probabilidad de lluvia alcanza un 30%, con temperaturas máximas que apenas llegarán a los 20 grados. Las ráfagas de viento podrían superar los 20 km/h, creando una sensación térmica que se sentirá más fría de lo previsto. Se recomienda preparar paraguas y un abrigo ligero, pues la tarde apunta a ser inesperadamente fresca y húmeda.

Tarazona: cielo despejado y ambiente soleado

La mañana se presenta con un cielo despejado que dará paso a un ambiente más soleado por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 19 grados, con una brisa leve que hará la sensación térmica bastante agradable, sin riesgo de lluvia en el horizonte.

Un tiempo perfecto para disfrutar de un paseo por el centro o simplemente relajarse en alguna de las terrazas, donde el ambiente tranquilo invita a disfrutar de actividades cotidianas. Sin grandes cambios, esta jornada se presta a disfrutar al aire libre con total comodidad.