Un argelino del CETI de Ceuta persigue y acosa a dos niñas de 16 años: «Encima no se le puede expulsar»

Este martes en Ceuta, un inmigrante ilegal argelino que reside en el CETI persiguió y acosó a dos adolescentes de 16 años cuando iban a merendar al McDonald’s; las jóvenes pidieron auxilio a un agente de la Policía Local, que intervino y procedió a la detención del individuo antes de que huyera en taxi. La madre, desesperada, ha lamentado que «no se le puede expulsar» porque su país de origen «no le reconoce».

Según la denuncia presentada en la Jefatura Superior, las dos chicas fueron seguidas por un varón de unos 35 años que les causó mala impresión durante el camino hacia el establecimiento. Al salir del local, el hombre continuó la persecución hasta la Estación del Ferrocarril y, cuando las menores se abrazaron para despedirse en un paso de peatones, el individuo se colocó a su lado e insistió en rodearlas, pidiéndoles que le abrazaran y besaran. En la denuncia figura la frase literal que dirigió a una de ellas: «A mí no me abrazas y me das besos». Repugnante.

Las adolescentes vieron a un agente de la Policía Local y solicitaron su ayuda, momento en el que el acosador comenzó a correr para intentar subirse a un taxi y fugarse. Afortunadamente, los agentes de la Policía Local lo interceptaron a la altura del colegio San Daniel y procedieron a su identificación y detención. Las menores reconocieron al detenido en el lugar y uno de los agentes afirmó conocerlo por hechos previos similares.

En la denuncia también consta que el hombre les ofrecía que se fueran con él y les repetía expresiones del tipo «vente, vente», según el relato de las menores. Tras la actuación policial, los agentes permanecieron con las menores «todo el rato, no las dejaron solas en ningún momento», valora la madre de una de ellas a la prensa local, donde agradeció la intervención y subrayó que gracias a la rapidez no ocurrió nada peor.

La madre, eso sí, ha mostrado su inquietud por la protección de las niñas y por la posible respuesta administrativa o judicial: «A este señor no se le puede expulsar porque su país no lo acepta, a la península tampoco por la denuncia que hemos puesto. Entonces nos tenemos que comer nosotros un depredador sexual suelto por las calles, sin que nadie pueda hacer nada», lamenta la propia madre, que hace un llamamiento a las jóvenes para que extremen las precauciones al salir solas. También ha expresado su total frustración pese al trabajo de la Policía: «Me da muchísima rabia que aunque la Policía cumpla con su trabajo y se deje la piel en estas cosas, luego no se actúe como debería».

Los hechos han quedado registrados en la Jefatura Superior y la investigación seguirá su curso para determinar las medidas procesales y administrativas que procedan. Fuentes policiales indican que la detención evitó la fuga y que las menores han sido atendidas tras el suceso. Las autoridades locales y judiciales deberán decidir sobre las medidas cautelares, restricciones de estancia o posibles traslados según avancen las diligencias.