La JEC amplía el plazo hasta el 8 de mayo tras el ‘apagón’ en la web de Correos para solicitar el voto en las elecciones andaluzas

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido ampliar el plazo para solicitar el voto por correo en las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía hasta el viernes 8 de mayo de 2026. Las solicitudes podrán realizarse tanto en las oficinas de Correos, dentro de su horario habitual, como a través de su página web oficial, en ambos casos hasta las 14:00 horas.

Según ha comunicado la JEC, esta decisión se ha adoptado tras analizar un informe favorable de la Oficina del Censo Electoral, que será remitido a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, y siguiendo el criterio aplicado en situaciones similares anteriores.

De este modo, el organismo ha dado luz verde a la propuesta de Correos para ampliar el plazo, después de que se detectara que el enlace de solicitud en su página web estuvo inactivo durante un tiempo, al considerarse erróneamente que el plazo ya había finalizado.

Tras esta resolución, Correos deberá enviar con la mayor rapidez posible a la Oficina del Censo Electoral todas las solicitudes presentadas dentro del nuevo plazo, con el objetivo de garantizar que la documentación electoral llegue a tiempo a los votantes que la hayan solicitado. Además, la entidad se encargará de difundir ampliamente esta medida.

Por último, la decisión será comunicada a la Junta Electoral de Andalucía para su conocimiento y traslado a las juntas electorales provinciales y de zona, así como a los representantes de las formaciones políticas que concurren a los comicios y a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

‘Apagón’ en Correos

Un fallo en la página web de la empresa pública Correos, dependiente del Gobierno, ha impedido durante un tiempo que los ciudadanos de Andalucía pudieran solicitar el voto por correo de cara a las elecciones autonómicas previstas para el 17 de mayo.

Según una resolución de la Junta Electoral Central consultada por OKDIARIO, el organismo ha estimado una denuncia presentada por el Partido Popular, en la que se pedía recabar información a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y adoptar medidas, tras detectarse que el enlace para solicitar el voto por correo estuvo temporalmente deshabilitado al considerarse que el plazo había concluido.

Como resultado, la Junta Electoral ha acordado aceptar la solicitud del Partido Popular y requerir a Correos que facilite toda la información disponible sobre el incidente denunciado.