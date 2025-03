Andalucía exige al PSOE-A «pedir perdón» por su corrupción antes de abrir una nueva etapa

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), instó este jueves al PSOE-A a «pedir perdón» a los ciudadanos de Andalucía por los casos de corrupción que marcaron su larga etapa al frente de la Junta. Según España, este gesto sería un paso esencial si los socialistas aspiran a inaugurar una nueva fase en la comunidad autónoma tras el reciente congreso regional del partido, en el que María Jesús Montero fue elegida secretaria general.

El debate surgió durante la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Parlamento andaluz, a raíz de una pregunta formulada por el diputado socialista Josele Aguilar, también secretario general del PSOE de Málaga. Aguilar acusó al Gobierno del PP-A de haber relajado los mecanismos de supervisión de los fondos públicos, eliminando controles previos de la Intervención y sustituyéndolos por un modelo de control financiero permanente que, según él, el PP había criticado en el pasado. «No les gusta que les controlen el uso de los fondos públicos», reprochó el diputado, quien señaló supuestos casos de malversación en la gestión actual, como desvíos de fondos de la sanidad pública a la privada, fraccionamiento de contratos y adjudicaciones «a dedo».

En su respuesta, Carolina España defendió la gestión del Gobierno de Juanma Moreno, destacando la creación de organismos como la Dirección General de Contratación, la Oficina Técnica de Contratación con Fondos Europeos y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Además, subrayó el refuerzo de la Intervención, la digitalización de los procesos de contratación y la publicación de contratos en la Plataforma de Contratación como ejemplos de una «transparencia total». «Somos un gobierno serio y responsable, que no tiene nada que ver con lo que vimos durante casi 40 años de gobierno socialista», afirmó.

Críticas cruzadas

Aguilar insistió en sus críticas, denunciando irregularidades como contratos de patrocinio otorgados de forma arbitraria, ayudas concedidas por directores generales a sus propias empresas y la supresión de figuras clave de control. «Su actuación es encubridora y connivente», acusó el diputado, advirtiendo que la falta de supervisión podría llevar al Ejecutivo a los tribunales.

Por su parte, España contraatacó recordando el legado del PSOE-A, al que acusó de haber dejado «cadáveres en los armarios» tras décadas de gestión. Enumeró casos emblemáticos de corrupción socialista, como los ERE —»el mayor caso de corrupción de la democracia», con 680 millones de euros desviados—, las tarjetas black de la Faffe, el fraude de los cursos de formación (3.000 millones mal gestionados), Invercaria, Isofotón y Bahía Competitiva. «Sorprende que hablen de control cuando su legado está plagado de despilfarros y corrupción», replicó la consejera, respaldando sus afirmaciones en sentencias judiciales.

Una Andalucía transformada, según el PP

La portavoz del Gobierno andaluz defendió que, bajo el mandato de Moreno, Andalucía ha dado un giro radical. «Hemos dejado atrás la corrupción; ya no es noticia por eso, sino por la buena gestión», proclamó, destacando que la región ha pasado de ser «la Andalucía de los ERE» a una de «transparencia y control». En este contexto, lanzó un mensaje claro al PSOE-A: «Si quieren abrir una nueva etapa, empiecen por pedir perdón». Para España, el reciente relevo en la dirección socialista no basta si no va acompañado de una regeneración profunda.

El intercambio entre ambos representantes evidenció las posturas irreconciliables entre el PP-A y el PSOE-A respecto a la gestión pasada y presente de los fondos públicos. Mientras los socialistas señalan supuestas irregularidades del actual Ejecutivo, el Gobierno andaluz insiste en presentarse como un garante de la transparencia frente a lo que califica como un historial de corrupción socialista. El debate, lejos de cerrarse, promete seguir marcando la agenda política en la comunidad.