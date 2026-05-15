Andalucía: cielos nublados, lluvias en el interior y vientos fuertes según AEMET

Cielos poco nubosos en el conjunto del territorio andaluz irán desarrollándose hacia una mayor nubosidad en el interior, donde se prevén precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en las sierras del tercio oriental. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado en sus máximas, mientras que los vientos soplarán entre flojos y moderados de componente oeste, con un poniente fuerte y rachas muy intensas en el litoral mediterráneo.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 15 de mayo

Cielo parcialmente nublado con riesgo de chubascos en Sevilla

El cielo sevillano se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo de nubes que apenas oscurecen la luz del sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 27 grados, el ambiente será cálido y, aunque el viento fresco soplará a unos 15 km/h desde el oeste, no se espera lluvia en las horas de la mañana. Sin embargo, durante la tarde, la probabilidad de chubascos aumentará un poco, así que es recomendable llevar paraguas por si acaso.

Ya por la tarde, el sol, como un visitante entusiasta, iluminará la jornada, alcanzando su máximo esplendor antes de que las sombras comiencen a alargarse. La sensación térmica, que alcanzará los 27 grados, estará acompañada por una humedad que puede hacer que el ambiente resulte algo pesado. A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, dándonos una cálida despedida antes de que caiga el sol a las 21:25, marcando el fin de un día variado en el corazón de Sevilla.

Córdoba: cielo nublado y viento fuerte

Un aire de inquietud recorre Córdoba al despertar, anticipando un día marcado por la inestabilidad. Las nubes grises se asoman en el horizonte y el viento comienza a soplar con fuerza, generando una sensación de movimiento inusual en las calles. A medida que avanzan las horas, un cielo nublado dominará la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 25°C. Por la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementará al 10% y el viento, con ráfagas que alcanzarán los 45 km/h, podría alterar la calma habitual.

La transición entre la mañana y la tarde se presentará notable, con un descenso térmico que llevará la sensación térmica hasta los 27°C. La humedad, que alcanzará hasta el 100%, dará un toque agobiante al ambiente, especialmente en horas de la tarde-noche. Ante esta situación, se recomienda salir preparado y no olvidar el paraguas, que podría ser un buen aliado ante posibles chaparrones.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

La jornada transcurre con un tiempo estable, predominando un cielo poco nuboso y temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y 26 grados. La brisa suave, con ligeras ráfagas, se notará sin resultar molesta, permitiendo disfrutar de un día sin alertas significativas.

Perfecto para salir a pasear o realizar actividades al aire libre, este es el momento ideal para aprovechar el ambiente tranquilo y disfrutar de un café en alguna terraza. El buen tiempo invita a relajarse y conectar con el entorno.

Ambiente cálido y parcialmente nublado en Cádiz

El día comienza en Cádiz con un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 16 grados durante la madrugada. El sol saldrá a las 07:18, ofreciendo un día con un total de 14 horas de luz. A medida que avance la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y las temperaturas irán ascendiendo hasta alcanzar una máxima de 21 grados. La sensación térmica puede parecer ligeramente más cálida, elevándose hasta los 21 grados.

Por la tarde, el cielo seguirá mostrando algunos nubes pero en general se mantendrá estable, con una probabilidad de lluvia que no supera el 20%. No se esperan vientos fuertes, aunque las rafagas pueden alcanzar hasta 45 km/h, lo que podría aportar algo de dinamismo a la jornada. La humedad relativa oscilará entre 55% y 85%, dándole un toque húmedo al ambiente.

Jaén: cielos nublados con probabilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 14 grados, creando un ambiente un tanto sombrío. A medida que avanza el día, el tiempo irá transicionando hacia una leve apertura de cielos, aunque la probabilidad de lluvia al caer la tarde será del 40%. Las temperaturas subirán hasta alcanzar un máximo de 22 grados, así que es aconsejable llevar un abrigo ligero y un paraguas a mano.

Cielo despejado y ambiente cálido en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a un ambiente más cálido a medida que avance el día, con temperaturas que irán desde los 17 grados en la madrugada hasta alcanzar los 26 en la tarde. La brisa del noreste, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, hará que el calor se sienta más fresco durante las horas de sol.

A medida que la tarde se asome, la calidez se mantendrá, pero será importante preparar algo de abrigo para cuando caiga la noche, ya que la temperatura descenderá a los 18 grados. Con una humedad relativa que variará entre el 30 y el 60 por ciento, se recomienda mantenerse hidratados y disfrutar de esta jornada sin riesgo de lluvias.

Granada: cielo nublado y posible lluvia

Esta jornada en Granada se presenta con un cielo algo nublado y temperaturas frescas, que rondan entre los 10 y 11 grados. En la mañana, la atmósfera se siente húmeda, con una ligera brisa que suaviza el ambiente. A medida que avance el día, es probable que las nubes traigan algunas lluvias a la tarde-noche, pero no hay que perder de vista la belleza de los paisajes granadinos. Para disfrutar de la jornada, un abrigo ligero y un paraguas a mano pueden ser buenos aliados.

Almería: cielo despejado y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas amenas alrededor de los 17°C, mientras el sol asoma en el horizonte a las 07:02. A medida que avanza el día, la situación cambia y se esperan chubascos intermitentes que podrían hacer presencia desde media mañana, con un aumento gradual en la nubosidad y una máxima que puede alcanzar los 25°C por la tarde.

A medida que cae la tarde, el viento del sur traerá consigo rachas fuertes de hasta 65 km/h, por lo que es recomendable resguardarse ante la posibilidad de precipitaciones puntuales. La humedad, que alcanzará picos del 85%, marcará un contraste notable con la frescura de la noche, donde se prevén mínimas alrededor de 16°C.