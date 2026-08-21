Andalucía: cielos despejados y temperaturas en ascenso según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán hoy en el conjunto del territorio andaluz, con algunas nubes de evolución diurna en las sierras del interior. En la vertiente atlántica, se registrarán intervalos de nubes bajas y brumas matinales, con posibilidad de nieblas. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas ascenderán en la mitad occidental, manteniéndose sin cambios en otras áreas. Los vientos serán flojos y de componente oeste, con un poniente moderado en el litoral mediterráneo.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 21 de agosto

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, regalando una vista despejada que promete un día espléndido. Con temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 33 grados, la jornada será cálida, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 32 grados por la tarde, dándonos un ligero toque de calor. El viento, soplando suavemente desde el sureste a una velocidad de 15 km/h, añade frescura al ambiente sin ser molesto, lo que invita a disfrutar del aire libre.

Ya por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 30 grados, lo que hará que los que planeen salir a pasear no pasen calor en exceso. Además, la probabilidad de lluvia es casi inexistente, permitiendo que el sol brille hasta la puesta a las 21:08, cuando el día empieza a ceder ante la noche. La humedad variará entre un 40% y un 100%, pero no habrá que preocuparse por un ambiente pesado, lo que hace de este día una ocasión perfecta para disfrutar de la belleza sevillana.

CÃ³rdoba: cambios de sol a nubes con posible lluvia

Córdoba se despierta envuelta en una brisa fresca que presagia un día de cambios. El cielo, inicialmente mayormente despejado, irá tornándose gris a medida que avance la jornada, mientras las nubes amenazan con soltar algunas gotas. Los termómetros marcan temperaturas tranquilizadoras de 19°C al amanecer, pero con el paso de las horas, el ambiente se tornará más caluroso, alcanzando hasta 33°C.

A medida que se acerque la tarde, la situación cambiará drásticamente: el viento soplará con intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 8 km/h y la probabilidad de lluvia se mantendrá cerca del 5%. La sensación térmica podría descender, haciendo que 19°C se sientan más frescos. Es un buen momento para recordar llevar un paraguas, por si acaso las nubes deciden descargar su contenido más tarde.

En Huelva, cielo despejado y tarde agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30 grados, siendo una tarde cálida y agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

Aprovechar la suavidad del tiempo invita a realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Un paseo por el parque o una visita a las terrazas locales puede ser el plan perfecto para disfrutar de este día sin complicaciones.

Ambiente cálido con algo de viento en CÃ¡diz

Este miércoles en Cádiz amanece con un cielo despejado y temperaturas que rondan los 22 grados, lo que invita a disfrutar de la mañana. A medida que avanza el día, el ambiente se mantendrá cálido, alcanzando una máxima de 26 grados. No se espera lluvia y la sensación térmica será agradable, similar a la temperatura de 26 grados.

Sin embargo, el viento soplará con cierta intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h y la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. Con más de 13 horas de luz gracias a la puesta del sol a las 21:08, es una jornada ideal para aprovechar al aire libre.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente cálido

Esta jornada en Jaén se presentará con cielos despejados y una agradable sensación térmica que alcanzará los 30 grados. Por la mañana, el ambiente será cálido y soleado, ideal para comenzar el día con energía. A medida que avancen las horas, el buen tiempo se mantendrá, permitiendo disfrutar de temperaturas agradables en la tarde, aunque podrían sentirse algunas ráfagas de viento ligero.

Con el sol brillando, se recomienda llevar ropa ligera y cómoda para aprovechar al máximo el día. No hay expectativa de lluvia, así que es un buen momento para salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

Cielo despejado y calor moderado en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire matutino, con temperaturas frescas de 22 grados. A medida que avance el día, el sol elevará el termómetro, alcanzando una máxima de 33 grados por la tarde, mientras el viento del sur soplará a 30 km/h, aportando un toque de frescura.

La tarde se presentará tranquila, sin posibilidades de lluvia, aunque es recomendable mantenerse hidratado debido a la baja humedad. Con la caída de la noche, el clima se mantendrá agradable, ideal para disfrutar de un paseo bajo un cielo aún despejado.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con un cielo despejado y un ambiente cálido, ideal para comenzar el día. La temperatura oscila entre los 15 y 21 grados, creando una sensación térmica agradable. A medida que avance la jornada, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una máxima de 29 grados por la tarde, con vientos suaves de dirección variable.

Recomendamos llevar ropa ligera y cómoda, perfecto para disfrutar del sol que brillará sin interrupciones. Es una excelente oportunidad para dar un paseo por la ciudad y disfrutar del buen tiempo.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas agradables que rondan los 23 grados, brindando un comienzo idóneo para el día en Almería. A medida que avance la mañana, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 30 grados por la tarde, acompañado de suaves vientos del sur que pueden alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h.

Con el sol en lo alto y un ambiente cálido, se aconseja llevar protección solar y mantenerse hidratado. La jornada se desarrollará sin la amenaza de lluvia, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre hasta el ocaso, que se producirá a las 20:53.