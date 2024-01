El alcalde de Vélez busca al autor de una emotiva carta a los Reyes que no pide juguetes ni regalos

Una carta anónima a los Reyes Magos ha conmovido al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, que ha pedido ayuda en redes sociales para localizar a su autor, un niño que tiene un único deseo para sus majestades de Oriente: pasar la Navidad con toda su familia y que no falte salud.

La carta no está firmada, si bien la caligrafía da a entender que se trata de un menor de edad, y el alcalde veleño quiere que participe en la cabalgata que recorrerá este viernes las calles del municipio.

«Hoy, en el Cartero Real de Vélez-Málaga, una de las cartas que el enviado de los Reyes Magos ha recogido es ésta que podéis ver. No pide regalos ni nada material. Sólo pasar la Navidad con toda su familia y tener salud», explica Lupiáñez a sus seguidores.

Por el momento no hay noticias del remitente, y el representante de sus majestades de Oriente que recogió la misiva no ha podido aportar ninguna pista extra. Por ello, el alcalde pide colaboración ciudadana: «No sé quién ha sido el niño o niña que la ha traído. Os pido ayuda para averiguar quién es el autor, porque me gustaría que ocupara un lugar muy especial en la cabalgata de los Reyes de 2024. Que los Reyes hagan su magia y aparezca el remitente», apuntaba el regidor en un mensaje publicado este pasado miércoles.

Horas después, este jueves, Lupiáñez seguía tras el misterioso redactor de la carta: «Y mañana, la gran cabalgata…. ¡Sigo buscando al niño de la carta hermosa al Cartero Real!».

Cabalgata de Reyes

En Málaga capital, la cabalgata de los Reyes Magos celebra este año 2024 sus 101 años de existencia con 20 espectáculos de acompañamiento y una comitiva de 13 carrozas, que lanzarán más de 17 toneladas de dulces: 12.500 kilos de caramelos y 5.000 kilos de gominolas.

La concejal delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, acompañada por un emisario de Sus Majestades de Oriente, ha presentado el recorrido, que discurrirá por espacios amplios para evitar aglomeraciones.

Así, el itinerario será Ayuntamiento de Málaga, avenida de Cervantes, plaza General Torrijos, paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, calle Nazareno del Paso, calle Hilera, Puente de la Esperanza, calle Prim, calle Atarazanas, calle Puerta del Mar, Alameda Principal, plaza de la Marina, Cortina del Muelle y Ayuntamiento de Málaga.

En el recorrido de vuelta al pasar Molina Lario, Sus Majestades los Reyes y su cortejo bajarán de sus carrozas y se dirigirán a pie hacia la Catedral. En la escalinata principal Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán la ofrenda ante un Nacimiento viviente representado por Eventos con Historia mientras suenan las voces de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.

La cabalgata dará inicio a las 18:00 horas, pero previamente se realizará la recepción en el Ayuntamiento. Así, los Reyes Magos pasarán un año más la noche en el Palacio de la Alcazaba desde donde saldrá a pie el cortejo real a las 17:00 horas para llegar al Ayuntamiento pasando por Travesía Pintor Nogales.

Sus majestades irán acompañados por sus pajes y guardia. En la escalinata del Ayuntamiento serán recibidos por el alcalde, Francisco de la Torre, la concejal delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, y otros ediles de la Corporación a los sones de la Banda Municipal de Málaga.

Terminado el saludo, los Reyes subirán al balcón del Ayuntamiento, donde el alcalde infantil de 2023, Ignacio Alonso García, que tiene 12 años y estudia en el colegio Nuestra Señora de la Victoria de los Hermanos Maristas, leerá a SSMM su carta de Reyes en representación de todos los niños de Málaga.

Al concluir la lectura, saludará a los Reyes mientras la banda municipal comienza otra pieza musical que será la señal para el inicio de la cabalgata. A las 18:00 horas se iniciará la cabalgata que irá desfilando por la avenida de Cervantes, y al llegar las carrozas reales a la altura del Ayuntamiento, SSMM ocuparán sus lugares respectivos. La cabalgata estará integrada un total de 13 carrozas: tres reales y diez de acompañamiento.

Las personas que encarnarán a los tres Reyes Magos durante la cabalgata de 2024 en Málaga son el periodista malagueño Jorge Luque, que encarnará al rey Melchor representando a los medios de comunicación; Rafael López Taza, hermano mayor de la Hermandad de la Sagrada Cena, que encarnará al rey Gaspar, propuesto por la Agrupación de Cofradías; y Avelino Barrionuevo, concejal del equipo de Gobierno del Grupo Municipal Popular, que encarnará al rey Baltasar, en representación de la Corporación. Los trajes han sido confeccionados por el diseñador malagueño Jesús Segado.