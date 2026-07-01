El alcalde socialista de Frigiliana (Málaga) investigado por pertenencia a organización criminal

El Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga), gobernado por el socialista Alejandro Herrero, se encuentra en el centro de una investigación judicial después de que la Guardia Civil llevara a cabo un amplio registro que se prolongó durante más de 13 horas y que ha terminado con el alcalde y la totalidad de su equipo de gobierno como investigados por varios delitos, entre ellos el de prevaricación, malversación y el de pertenencia a organización criminal.

La operación, dirigida por el Tribunal de Instancia de Torrox, comenzó a primera hora de la mañana con actuaciones en el domicilio del alcalde, Alejandro Herrero, y continuó posteriormente en las dependencias municipales. Los agentes permanecieron en el Ayuntamiento hasta bien entrada la noche recopilando documentación, facturas y otros expedientes relacionados con la gestión de dicha organización pública. Durante el registro también fueron intervenidos distintos dispositivos y abundante documentación para su posterior análisis.

Tras levantarse el secreto de sumario, se ha conocido que el alcalde socialista y sus seis concejales deberán declarar como investigados en sede judicial. La causa investiga varios delitos. Entre ellos, el de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, falsedad documental, tráfico de influencias, coacciones y pertenencia a organización criminal. Hasta el momento no se han producido detenciones, aunque la investigación continúa abierta.

El operativo judicial mantuvo prácticamente paralizada la actividad municipal durante toda la jornada. Los agentes permanecieron dentro del Ayuntamiento durante más de 13 horas revisando expedientes y realizando copias de la documentación requerida por el juzgado. A su salida, el alcalde aseguró ante los medios de comunicación que los investigadores habían estado «recopilando datos, facturas y documentación» y que la jornada había transcurrido «realizando fotocopias» de los expedientes solicitados.

Según ha trascendido, la investigación habría tenido su origen en diversas denuncias e informes internos que alertaban sobre posibles irregularidades en la contratación municipal y en la gestión de los recursos públicos. Las investigaciones judiciales pretenden determinar si durante los últimos años se cometieron irregularidades en la adjudicación de contratos y en el uso de fondos municipales.

El Partido Popular ha reclamado explicaciones inmediatas a los responsables socialistas y ha recordado que llevaba tiempo denunciando presuntas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Frigiliana. Los populares consideran que la gravedad de los hechos conocidos exige transparencia política, al margen del respeto a la presunción de inocencia de todos los investigados.