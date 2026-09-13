AEMET prevé cielos despejados en Andalucía, con algunas lluvias en el litoral mediterráneo y vientos moderados

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz el 13 de septiembre de 2026, aunque se espera nubosidad baja matinal en el litoral mediterráneo y algunas precipitaciones débiles ocasionales, especialmente en el área del Estrecho. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, mientras que los vientos serán flojos a moderados, predominando la componente este, con levante entre moderado y fuerte en Almería y Cádiz.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 13 de septiembre

Soleada con brisa fresca y calor en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento en la mañana del día de hoy, ofreciendo un hermoso lienzo azul adornado con algunas nubes dispersas. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar del ambiente cálido y soleado. El viento, aunque suave al principio, ganará fuerza, soplando desde el este a unos 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h, aportando una sensación vivificante a los cálidos 21 grados que marcan el inicio del día.

A medida que avanza la jornada, la temperatura ascenderá hasta los 37 grados y la humedad, que podría llegar a ser bastante cargada, hará que la sensación térmica se dispare hasta los 38 grados. Ya por la tarde, el sol se mantendrá en el cielo hasta cerca de las 20:34, proporcionando bastantes horas de luz para disfrutar de la ciudad. La noche se presentará con un descenso a los 23 grados, ofreciendo un merecido respiro tras el calor del día.

CÃ³rdoba: cielo gris con fuertes ráfagas

Una brisa inquietante se apodera de Córdoba, anticipando un día de cambios bruscos. Las nubes oscuras comienzan a acentuarse en el horizonte, prometiendo un ritmo desenfrenado con un cielo que, por la mañana, se muestra gris y amenazante. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza, llegando a alcanzar ráfagas de hasta 70 km/h, mientras las temperaturas oscilarán entre los 17°C y los 37°C, creando un ambiente cargado de tensión.

El contraste entre el inicio y el cierre del día será notable. Mientras que la mañana comenzará templada, la tarde podría traer consigo intensas lluvias, dejando tras de sí una sensación térmica que podría alcanzar hasta 38°C debido a la alta humedad, que llegará al 100%. Con estas condiciones, mejor será llevar paraguas al salir y no olvidar preparar una prenda que nos abrigue, ya que el tiempo tiene preparadas sorpresas para todos.

En Huelva, agradable jornada soleada y tranquila

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 36 grados. La mañana contará con algunas nubes, pero la tarde se mantendrá mayormente despejada, ideal para disfrutar del aire libre. No se esperan cambios significativos ni probabilidades de lluvia, aunque el viento soplará suavemente.

Un día así resulta perfecto para dar un paseo por el centro o disfrutar de un café en una terraza. La atmósfera tranquila seguramente invitará a las actividades diarias, con agradables momentos para compartir en compañía.

Jornada ideal para disfrutar al aire libre en CÃ¡diz

El día amanece tranquilo en Cádiz, bajo un cielo despejado y con una temperatura que ronda los 24 grados. La salida del sol a las 08:06 nos regala una jornada que promete calidez, alcanzando hasta los 31 grados en su punto álgido. La brisa marina, que sopla del este a una media de 35 km/h, añade un toque refrescante, aunque las ráfagas pueden ser intensas, llegando hasta los 55 km/h, por lo que se recomienda precaución.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una sensación térmica que podría llegar a 32 grados. La humedad, aunque moderada con un 35% mínimo, permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Con el sol poniéndose a las 20:35, disfrutaremos de más de 12 horas de luz, haciendo de este día una experiencia perfecta para salir y disfrutar del aire libre.

JaÃ©n: cielo despejado y calor agradable

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que oscila entre los 19 grados, lo que brinda un ambiente fresco y luminoso. A medida que avance el día, el termómetro irá en ascenso, alcanzando una máxima de 35 grados en las horas más cálidas. La brisa será suave, con viento predominante del sureste, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que la tarde se asiente, la sensación térmica también permitirá disfrutar de un calor placentero y por la noche las temperaturas descenderán a unos cómodos 24 grados. Se recomienda vestirse de manera ligera y utilizar protector solar, especialmente a la hora del almuerzo, cuando el sol brilla más intensamente.

Cielo despejado y calor creciente en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas, con un termómetro marcando 20°C que invitan a disfrutar del aire matutino. A medida que avance la jornada, el calor comenzará a hacerse notar, alcanzando una máxima de 30°C y acompañándose del soplo del viento de poniente a 10 km/h que añadirá un toque agradable a la calidez.

Por la tarde, el panorama se tornará más variable, con un ligero aumento en la sensación térmica y una humedad relativa que podría llegar al 90%. Se recomienda mantener la hidratación y protegerse del sol en las horas más cálidas, ya que la calor puede ser intensa en el centro de Málaga.

Granada: jornada soleada y calurosa

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura suave que ronda los 18 grados, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. La brisa ligera, con algunas ráfagas, añade un toque fresco a la jornada, aunque la humedad se mantiene en niveles confortables.

A medida que avanza el día, se espera que el ambiente continúe agradable, alcanzando una máxima de 35 grados por la tarde. Para quienes planeen salir, es recomendable vestir prendas ligeras y no olvidar una botella de agua, ya que la sensación térmica podría llegar a ser más elevada. La tarde promete ser luminosa, perfecta para disfrutar del sol.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente caluroso

Las primeras horas traen un suave despertar en Almería, con un cielo despejado que acompañará el inicio del día. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, subiendo hasta los 32°C por la tarde, mientras el viento sopla del este a 25 km/h, brindando un ligero alivio en la calidez.

A medida que la tarde se despliega, se recomienda disfrutar del buen tiempo, aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica roce los 32°C. Con el sol brillando desde su salida a las 07:50 hasta su despedida a las 20:20, es un buen día para salir, siempre manteniendo una botella de agua a mano para hidratarse.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET