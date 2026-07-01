Abogados Cristianos exige expedientar al profesor que imparte el programa ‘Mariconízate’ a menores en un instituto de Jaén

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía la apertura de un expediente disciplinario contra un profesor del IES Alfonso XI de Alcalá la Real (Jaén) por impartir el programa ‘Mariconízate’ a alumnos de un instituto público. La entidad también reclama la suspensión inmediata de esta iniciativa en todos los centros educativos públicos andaluces al considerar que supone un caso de «adoctrinamiento ideológico» dentro de las aulas.

La organización ha presentado una reclamación administrativa en la que sostiene que el contenido de estas charlas excede las funciones propias de la enseñanza regulada, ya que vulnera el artículo 27.3 de la Constitución Española. El mismo reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral conforme a sus propias convicciones, además del principio de neutralidad ideológica que, a su juicio, debe regir la educación pública.

Según expone Abogados Cristianos, el programa, respaldado por la Universidad de Granada, gira exclusivamente en torno a cuestiones relacionadas con la homosexualidad y la identidad de género. La entidad asegura que el profesor comienza las sesiones presentándose ante los alumnos con la frase: «Soy Pablo, vuestro nuevo profesor de francés y soy gay», utilizando posteriormente esa circunstancia como hilo conductor de las actividades desarrolladas durante las clases.

Para la fundación, este planteamiento convierte el aula en un espacio de activismo ideológico y deja de responder a los contenidos propios de un centro educativo. Por ello, solicita que la Inspección Educativa actúe disciplinariamente contra el docente y paralice el programa mientras se resuelve el expediente.

La reclamación también hace referencia a un precedente ocurrido en Alcalá de Henares, donde un profesor de biología fue suspendido de empleo y sueldo durante seis meses tras explicar en clase la existencia de dos sexos desde un punto de vista biológico. Abogados Cristianos sostiene que, si en aquel caso la Administración consideró proceder a imponer una sanción, resultaría «arbitrario» que ahora no se actuara de la misma manera ante un programa que, a su juicio, promueve una determinada agenda ideológica.

La presidenta de la organización, Polonia Castellanos, ha defendido que «la escuela pública está para enseñar, no para convertir las aulas en espacios de activismo ideológico». En su opinión, «los menores tienen derecho a recibir una educación libre de adoctrinamiento y los padres a decidir la formación moral de sus hijos».

Castellanos añade además que «si la Junta de Andalucía actuó disciplinariamente en otros casos relacionados con el ámbito educativo, no puede ahora mirar hacia otro lado cuando un docente utiliza las aulas para promover una agenda ideológica completamente ajena a la enseñanza reglada».